New York Borsası Trump'ın Tarife Tehditleriyle Düşüş Yaşadı

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik yeni tarife tehditlerinin etkisiyle günü düşüşle tamamladı. Tarife tehditleri, beklenenden daha düşük gelen enflasyon verilerini gölgede bıraktı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kaybı yaşayarak yüzde 1,30 azalışla 40.814,12 puana geriledi. S&P 500 endeksi de yüzde 1,40 düşüşle 5.521,17 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,96 kayıpla 17.303,01 puana indi.

Trump'ın tarife politikalarının enflasyonu yeniden alevlendirme ve ekonomiyi resesyona sürükleme ihtimali üzerindeki endişeler, pay piyasalarında negatif bir seyir izlenmesine yol açtı. Trump, bugün yaptığı paylaşımda, ABD'de üretilen viskilere uygulanan yüzde 50 gümrük vergisini kaldırmadığı takdirde AB'den ithal edilen tüm alkollü ürünlere yüzde 200 gümrük vergisi getireceğini açıkladı. AB'yi "dünyanın en düşmanca ve istismarcı vergilendirme otoritesi" olarak nitelendiren Trump, AB'nin "ABD'den faydalanmak için kurulduğu" görüşünü yineledi.

ABD'de dün açıklanan tüketici enflasyon verileri, şubatta yavaşladığını gösterirken, bugün açıklanan üretici fiyatlarındaki artışın da yavaşladığı ortaya çıktı. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) şubatta aylık bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 3,2 ile beklentilerin altında arttı. Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise şubatta aylık bazda yüzde 0,1 azalarak, yıllık bazda yüzde 3,4 artış gösterdi.

Ayrıca, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 8 Mart ile biten haftada önceki haftaya göre 2 bin kişi azalarak 220 bine düştü ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Analistler, bu verilerin fiyat artışlarındaki yavaşlama ile iş gücü piyasasının dirençli kalmaya devam ettiğine işaret ederek bir miktar rahatlama sağladığını belirtti.

Hükümetin kapanmasını önlemek için yeni bütçe tasarısına yönelik Kongre'deki gelişmeler de yakından takip ediliyor. Federal hükümete 30 Eylül'e kadar finansman sağlayacak bütçe tasarısı, hafta başında Cumhuriyetçiler tarafından onaylanmasına rağmen, Senato'daki Demokratlar daha kapsamlı seviyede müzakereler yapmak amacıyla geçici bir bütçe tasarısı geçirmek istiyor.

Kurumsal tarafta, ABD'li çip üreticisi Intel hisseleri, Lip-Bu Tan'ın şirketin yeni CEO'su olarak atanmasının ardından yüzde 14,6 değer kazanırken, Adobe hisseleri hayal kırıklığı yaratan bir gelir beklentisi sunmasının ardından yüzde 13,9 kayba uğradı.