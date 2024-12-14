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New York Borsası Yatay Seyirle Haftayı Tamamladı

New York Borsası, haftayı yatay seyirle kapatarak yatırımcılara belirsizlikler sundu. Dow Jones %0,20 düştü, Nasdaq %0,11 yükseldi.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 00:59
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 00:59
New York Borsası Yatay Seyirle Haftayı Tamamladı

New York Borsası Haftayı Yatay Seyirle Kapatıyor

New York Borsası, haftanın son işlem gününü yatay seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,20 azalışla 43.828,06 puana inerken, S&P 500 endeksi yatay seyirle 6.051,09 puanda kalmış; Nasdaq endeksi ise yüzde 0,11 artışla 19.924,53 puana çıkmıştır.

Yatırımcılar Karışık Sinyalleri Değerlendiriyor

Ülkede bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin ardından gelen karışık sinyaller, yatırımcılar tarafından dikkatle değerlendirildi. Bu bağlamda, pay piyasalarında haftanın son işlem gününde yatay bir seyir izlendi.

Analistler, ABD'de açıklanan son verilerin ardından ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yeni yılda izlenecek yol haritasında belirsizliklerin arttığını belirtti.

Fed Toplantısı Beklentisi

Fed'in gelecek hafta gerçekleşecek bu yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar, yatırımcılar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Analistler, bankanın 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakıldığını vurguladı.

Tahvil Faizlerinde Yükseliş

Tahvil faizlerinde de bir yükseliş gözlemlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,40 ile son üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Kurumsal Haber Akışı

Kurumsal taraftaki haber akışı da dikkatle takip edildi. ABD merkezli yarı iletken geliştiricisi Broadcom, yapay zeka gelirlerinin yıllık bazda yüzde 220 arttığını bildirdi. Bu bilgi ışığında, hisseleri yüzde 24,4 değer kazanarak piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıkmıştır.

Yapay zeka konusundaki iyimserlik, diğer çip şirketlerinin hisselerine de olumlu yansıdı. Micron Technology'nin hisseleri yüzde 4,3 ve Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 10,8 yükseldi.

Makroekonomik Veriler

Makroekonomik veri tarafında ise, ABD'de ithalat fiyat endeksi Kasım ayında aylık bazda yüzde 0,1 artarken, ihracat fiyat endeksi sabit kaldı.

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