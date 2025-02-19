New York Borsası Yatay Seyirle Kapandı: Dow Jones ve S&P 500 Rekor Tazeledi

New York borsası, gün içinde yatay bir seyir izleyerek kapanış yaptı. Kapanışta, Dow Jones endeksi %0,02 artışla 44.556,16 puana çıktı. S&P 500 endeksi ise %0,25 artış göstererek 6.129,62 puana ulaşarak rekor tazeledi. Nasdaq endeksi de %0,07 artarak 20.041,26 puana yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikaları hakkında gelen haberler, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu durum, borsa kapanışında işlem gününde genel olarak yatay bir seyir izlemesine neden oldu.

Analistler, Trump'ın ticaret ve ekonomi politikalarının ABD Merkez Bankası (Fed) üzerindeki etkilerine dair belirsizliklerin, yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ettiğini belirttiler. Fed'in son toplantısında politika faizini %4,25-4,50 aralığında sabit tutmuş olması, yatırımcılarca takip ediliyor.

Çarşamba günü açıklanacak Fed'in toplantı tutanaklarının, para politikasına yönelik gelecekteki ipuçları açısından önem taşıdığı ifade ediliyor.

Fed yetkilileri arasında yer alan San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonun hedefe yaklaşması için daha belirgin ilerleme kaydedilene kadar faiz indirimlerine ara verilmesinin uygun olacağını vurguladı.

Diğer yandan, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, %4,55 seviyesine yükseldi. Makroekonomik verilere bakıldığında ise New York Fed'in açıkladığı imalat endeksi, şubat ayında 5,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde bir sonuç aldı.

Kurumsal gelişmeler içerisinde ise Intel hisseleri, TSMC ve Broadcom'un şirkete yatırım yapmayı değerlendirdiğine dair haberlerin ardından %16,1 değer kazanarak dikkat çekti.