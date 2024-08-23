New York Borsası Yükselişle Başladı

New York Borsası Yükselişle Açılış Yaptı

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın önemli bir konuşma yapacağı Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu öncesi pozitif bir başlangıç yaptı. Güne %0,41 artışla başlayan Dow Jones endeksi, 40.879,12 puana ulaştı.

Endekslerdeki Artış

S&P 500 endeksi, %0,57'lik bir artışla 5.602,49 puana, Nasdaq endeksi ise %0,87 kazançla 17.772,73 puana tırmandı. Yatırımcılar, Powell'ın gün içindeki konuşmasında vereceği mesajlara odaklandı.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, Fed'in bu hafta yayımladığı toplantı tutanaklarının çoğu yetkilinin eylül ayında faiz indirimini değerlendirmenin eşiğine geldiğini gösterdiğini belirtti.

Powell'ın olası bir faiz indirimi konusunda ipuçları vereceği beklenirken, indirimin boyutunun ve hızının henüz net olmadığını vurguladı. Eylülde faiz indiriminin kesin olması öngörülse de, ne kadar indirileceği konusunda tam bir görüş birliği sağlanamadı.

Bostic'in Açıklamaları

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ekonomik verilerin harekete geçmek için uygun göründüğünü belirtti. Ayrıca, faiz oranlarını düşürmeye yakın olduklarını ifade ederek, "Sakin ve düzenli bir normalleşme" hedeflediklerini söyledi. Bostic, olası karar aralığını, faizin sabit tutulmasından 50 baz puan indirime kadar geniş bir çerçevede değerlendirdi.

Çip Sektöründeki Hareketlilik

Öte yandan, Nvidia, Broadcom ve Qualcomm gibi çip üreticisi firmaların hisseleri, %1'in üzerinde kazançla güne başlarken, daha önceki seanstaki sert düşüşlerin bir kısmını telafi etti.