New York Borsası Yükselişle Güne Başladı

New York borsası, yeni güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi %0,16 artışla 42.022,65 puana çıkarken, S&P 500 endeksi %0,41’lik bir artışla 5.719,14 puana, Nasdaq endeksi ise %0,52’lik kazançla 18.017,92 puana yükseldi.

Piyasalardaki Gelişmeler

Dün yaşanan satış dalgasının ardından yatırımcıların dikkatleri bu hafta açıklanacak enflasyon verileri ve şirket bilançolarına çevrilmiş durumda. ABD'de geçen hafta açıklanan güçlü istihdam verileri sonrasında ABD Merkez Bankası (Fed)’nın faiz indirim sürecine daha temkinli adımlarla devam edeceği beklentileri arttı.

Faiz İndirim Beklentileri

Piyasalardaki fiyatlamalara göre, Fed'in Kasım ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı %88'e çıkarken, 50 baz puanlık faiz indirimi beklentisi ortadan kalktı. Bu gelişmelerle, Ağustos ayından bu yana ilk kez %4’ün üzerine çıkan ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi, bu seviyedeki seyrini korumaya devam ediyor.

Fed Yetkililerinin Açıklamaları

Fed’deki yetkililerin açıklamaları da sürmekte. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler, enflasyonu %2 hedefine indirme konusunda "dengeli bir yaklaşım" sergilemeleri gerektiğini vurguladı. New York Fed Başkanı John Williams ise, eylül ayındaki yarım puanlık indirimin ardından bankanın faiz oranlarını “zamanla” düşürmesinin uygun olacağını belirtti.

Enflasyon Verilerinin Önemi

Analistler, bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcılar açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, bu verilerin piyasa yönünü belirlemede kritik rol oynayabileceğini kaydetti.

Bilanço Sezonunun Etkisi

Kurumsal tarafta bilanço sezonunun başlamasıyla birlikte PepsiCo’nun hisseleri, üçüncü çeyrek gelirinin azalmasına ve yıl içindeki gelir beklentisinin düşmesine rağmen %1 civarında bir artış gösterdi.