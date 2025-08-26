DOLAR
Yayın Tarihi: 26.08.2025 23:46
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 23:46
New York Borsası Yükselişle Kapandı - Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq Artıda

New York Borsası Yükselişle Kapandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı. Yatırımcılar, endekslerdeki artışa rağmen siyasi gerilim ve makro verilerle yön aradı.

Piyasa Kapanışı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,30 artarak 45.418,07 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,41 artışla 6.465,94 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 kazançla 21.544,27 puana çıktı.

Trump-Fed Gerilimi Sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Merkez Bankası (Fed) arasındaki gerilime karşın pay piyasaları günü pozitif kapattı. Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'a yönelik mektubunda yasaya atıfta bulunarak "Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız." ifadesini kullandı.

Trump, Cook'un bazı mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunmuş olabileceğine dair yeterli neden bulunduğunu öne sürdü. Cook ise avukatı Abbe Lowell aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, yasa kapsamında herhangi bir neden bulunmamasına rağmen 'sebep göstererek' beni kovduğunu iddia etti ancak bunu yapmaya yetkisi yok." dedi.

Lowell, Trump'ın girişiminin gerçek veya hukuki dayanağı olmadığını belirterek bu "yasa dışı" eylemi soruşturmak üzere dava açacaklarını ve "Başkan Trump'ın, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma yetkisi yok." ifadelerini kullandı. Trump ise kabine toplantısı sonrası basına çok kısa süre içinde Fed yönetiminde çoğunluğu elde edeceklerini söyledi.

Analistler, Trump'ın kararının Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişeleri güçlendirdiğini ve bu gelişmenin yatırımcılar tarafından hükümet ile Banka arasındaki sürmekte olan politika anlaşmazlığına ilişkin ilk ciddi müdahale olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Makro Veriler ve Şirket Odağı

Makroekonomik tarafta, ABD'de dayanıklı mal siparişleri temmuzda yüzde 2,8 ile beklentilerden az düşüş gösterdi. S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi ise haziranda yıllık bazda yüzde 1,9 artarak konut fiyatlarındaki yavaşlamanın sürdüğünü ortaya koydu.

Conference Board Tüketici Güven Endeksi ağustosta 97,4'e düşmesine karşın piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Öte yandan yatırımcıların odağında yarın bilançosunu açıklayacak olan ABD'li çip şirketi Nvidia bulunuyor.

