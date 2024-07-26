New York Borsası Yükselişle Kapatıldı

New York Borsası, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin etkisiyle 8 Temmuz 2023 itibarıyla yükseliş göstererek haftanın son işlem gününü olumlu bir şekilde tamamladı. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül ayında ilk faiz indirimine gideceğine dair beklentileri artırdı.

Borsa Kapanış Rakamları

Kapanışta, Dow Jones endeksi 650 puanın üzerinde değer kazandı ve %1,64 artış göstererek 40.589,34 puan seviyesine ulaştı. S&P 500 endeksi ise %1,11 artışla 5.459,10 puan olurken, Nasdaq endeksi de %1,05 kazançla 17.361,70 puan'a yükseldi.

Ekonomik Verilerin Etkisi

Bugün açıklanan verilere göre, Haziran ayındaki kişisel tüketim harcamaları %0,3 artış gösterdi. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de Haziran'da aylık %0,1 artarken yıllık %2,5 artış kaydetti. Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise aylık %0,2 artış gösterdi.

Tüketici Güven Endeksi

Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, Temmuz ayında yukarı yönlü revize edilerek 66,4 seviyesine ulaştı. Ancak, bu seviye bir önceki aya göre 1,8 puan daha düşük olarak kaydedildi.

Kurumsal Gelişmeler

Ayrıca, ABD'nin önde gelen sanayi şirketlerinden 3M, ikinci çeyrek finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesiyle hisse değerini %23 artırdı.

Piyasa Beklentileri

Analistler, önümüzdeki hafta Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında vereceği kararların yanı sıra teknoloji devleri Microsoft, Apple, Amazon ve Meta gibi şirketlerin bilançolarının yatırımcılar tarafından dikkatle izleneceğini belirtti.