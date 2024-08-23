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New York Borsası Yükselişte

New York borsası, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirim sinyali sonrası haftayı yükselişle kapattı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 23:54
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 23:54
New York Borsası Yükselişte

New York Borsası Hafta Sonunu Yükselişle Tamamladı

New York Borsası, Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimine hazırlık sinyali vermesiyle birlikte haftanın son işlem gününü pozitif bir sonuçla kapattı.

Endekslerdeki Üst Sıralar

Kapanışta Dow Jones endeksi 450 puanın üzerinde bir artış göstererek yüzde 1,14'lük bir yükselişle 41.175,08 puana ulaştı. S&P 500 endeksi ise yüzde 1,15 artışla 5.634,61 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,47'lik kazançla 17.877,79 puana yükseldi. Haftalık bazda Dow Jones'ta yüzde 1,3, S&P 500'de yüzde 1,5 ve Nasdaq'ta yüzde 1,4'lük kazanç sağlandığı görüldü.

Powell'ın Açıklamaları ve Piyasalara Etkisi

Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda konuşan Powell, eylül ayında faiz indirimine gitmenin zamanının geldiğini belirtti. Powell, "Hareketlerin yönü açık; faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelecekteki verilere bağlı olacak," dedi. Enflasyonla ilgili olarak, Powell, enflasyonun artık hedefe yakın olduğuna ve yüzde 2 hedefinin sürdürülebilir bir yolda ilerlediğine dair güvenin arttığını kaydetti.

İstihdam ve Ekonomi Üzerine Değerlendirmeler

Powell, istihdam konusunda aşağı yönlü risklerin artışına dikkat çekerek, fiyat istikrarına yönelik çalışmalar yapacaklarını belirtti. Powell'ın konuşması sonrası ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 3,85'ten yüzde 3,79'a geriledi.

Parasal Politikadaki Beklentiler

Para piyasalarında, Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puan faiz indirim yapacağına yönelik beklentiler şeklinde fiyatlamalar görülüyor. Eylülde 50 baz puan; 25 baz puanlık faiz indirimi için ise olasılıklar sırasıyla yüzde 36 ve yüzde 64 olarak öngörülüyor.

Diğer Fed Yetkililerinin Görüşleri

Diğer Fed yetkilileri de gözlemlenirken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, faiz indirim sürecini başlatmaları gerektiğini ifade etti. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise mevcut durumun, faiz indirim adımlarını atmak için gerekli koşulları sağladığını vurguladı, "Önemli olan boyut değil, yol," dedi.

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