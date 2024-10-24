New York Borsasında Karışık Kapanış

New York Borsası Günü Karışık Seyirle Tamamladı

New York borsası, günü karışık bir seyirle kapattı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,33 azalarak 42.374,36 puana geriledi. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,21 artışla 5.809,86 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,76 kazançla 18.415,49 puana yükseldi.

Şirket Bilançoları Açıklanmaya Devam Ediyor

ABD'de şirket bilançolarının açıklanmasıyla birlikte pay piyasalarında dalgalı bir seyir gözlemlendi. Ayrıca, makroekonomik veriler de dikkat çekti.

İşsizlik Maaşı Başvurularında Düşüş

19 Ekim itibarıyla sona eren haftada, ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 227 bine düştü ve bu, piyasa beklentilerinin altında kaldı. Analistler, iş gücü piyasasının dayanıklı kalmaya devam ettiğini belirterek, bu azalışın ABD Merkez Bankası(Fed) toplantılarında daha az agresif faiz indirimi yapma ihtimalini artırdığını kaydetti.

İmalat ve Hizmet Sektöründe Artışlar

ABD'de ekim ayındaki imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) aylık 0,5 puan artarak 47,8 ile piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Hizmet sektörü PMI ise 0,1 puan artışla 55,3'e yükseldi.

Yeni Konut Satışlarında Yükseliş

Eylülde yeni konut satışları yüzde 4,1 artışla 738 bine çıkarak Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ayrıca, ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi de yüzde 4,20'ye geriledi.

Şirketlerden Gelen Bilanço Açıklamaları

Dün piyasalar kapandıktan sonra üçüncü çeyrek bilançosunu açıklayan Tesla, üretim ve teslimatları ile kar ve gelirlerinde artış bildirdi. Şirketin CEO'su Elon Musk, önümüzdeki yıl araç satışlarının yüzde 30 oranında artmasını beklediklerini ifade etti. Tesla'nın hisseleri, yaklaşık yüzde 22 artışla 2013'ten bu yana en yüksek günlük kazancı elde etti.

Öte yandan, gelirleri piyasa beklentilerinin altında kalan IBM'nin hisseleri yüzde 6'dan fazla düşerken, beklentilerin üzerinde sonuç açıklayan UPS hisseleri yüzde 5'in üzerinde yükseldi.

Boeing Çalışanlarından Grev Kararı

Boeing çalışanları, dört yıl içinde maaşlarına yapılacak yüzde 35'lik zam teklifini reddederek greve devam etme kararı aldı. Şirketin hisseleri ise yüzde 1,2 değer kaybetti.

Fed Açıklamaları ve Enflasyon Durumu

Fed yetkililerinden Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyon baskılarının azaldığını ancak henüz istenen seviyeye gelmediğini belirtti. Son aylarda enflasyon verilerinde iyileşme olduğunu belirtirken, fiyat baskılarını azaltma konusundaki ilerlemelere rağmen daha alınacak yol olduğunu ifade etti.