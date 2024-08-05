New York Borsasında Sert Düşüş: Resesyon Endişeleri Artıyor

New York Borsasında Sert Düşüş

ABD'nin New York borsası, Asya piyasalarındaki olumsuz gelişmelerle birlikte, resesyon endişelerinin artmasıyla sert bir düşüşle açıldı. Haftanın ilk işlem gününde, Dow Jones endeksi 1000 puanlık düşüş yaşayarak %2,68'lik bir azalışla 38.670,55 puana geriledi.

Endekslerdeki Düşüşler

S&P 500 endeksi %4,07 azalışla 5.128,93 puana, Nasdaq endeksi ise %6,25 kayıpla 15.728,46 puana düştü. Geçen hafta açıklanan ekonomik veriler, yatırımcılar arasında yavaşlayan ekonomik aktivite endişelerini artırdı.

Ekonomik Veriler ve Fed Açıklamaları

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısında politika faizini sabit tutma kararı alması, eylülde olası bir faiz indirimi sinyali vermesine rağmen, artan ekonomik zayıflık sinyalleri resesyon endişelerini derinleştirmeye devam etti.

Ayrıca, tarım dışı istihdam verilerinin 114 bin kişi artış göstermesi, piyasa beklentilerinin altında kalırken, işsizlik oranı ise %4,1'den %4,3'e yükseldi. Bu, Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Piyasalardaki Tepkiler

Piyasa analistleri, Fed'in olası faiz indirimlerine ilişkin endişelerin arttığını ifade ediyor. Özellikle Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee'nin, ekonomideki zayıflık işaretlerine karşı duyarlı olacaklarını belirtmesi merakla takip ediliyor.

Hisse Senedi Piyasasındaki Durum

Teknoloji hisseleri öne çıkarken, Nvidia hisseleri %10’un üzerinde değer kaybetti. Apple hisseleri de, yatırımcı Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway'in hisselerini yarıya indirmesi sonrası %5’ten fazla düştü. Microsoft, Meta, Alphabet ve Amazon gibi diğer teknoloji devleri de önemli kayıplar yaşadı.

Asya Piyasaları Üzerinde Etkiler

Asya borsalarındaki gelişmeler de dikkatle izleniyor. Japonya'nın Nikkei 225 endeksi, artan resesyon endişeleriyle %12,40 düşüşle 1987'den beri en büyük kaybını yaşadı. Bu durum, dünya genelinde borsa piyasalarını olumsuz etkiliyor.

Sonuç olarak, yatırımcılar dünya genelindeki piyasalarda belirsizlik içinde kalmaya devam ediyor. Küresel resesyon endişeleri ve Fed’in yaklaşımı, piyasalardaki yönü belirleyecektir.