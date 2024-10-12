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New York Borsasında Yükseliş Rüzgarı

New York Borsası, Dow Jones ve S&P 500 endeksleriyle yükselerek haftayı kapattı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 00:24
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 00:24
New York Borsasında Yükseliş Rüzgarı

New York Borsası Haftayı Yükselişle Tamamladı

New York Borsası, haftanın son işlem gününde yükselişle kapanarak yatırımcıları sevindirdi. Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puandan fazla değerlendi ve %0,97 artışla 42.863,86 puana ulaştı.

Endekslerdeki Artış

S&P 500 endeksi %0,61’lik artışla 5.815,03 puana, Nasdaq endeksi ise %0,33 artarak 18.341,76 puana çıktı. Böylelikle, Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta rekor tazeledi.

Ekonomik Veri ve Bilanço Açıklamaları

ABD'de açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Eylül ayında aylık bazda değişiklik göstermezken, yıllık bazda %1,8 artış kaydetti. Çekirdek ÜFE ise aylık bazda %0,2 artarak yıllık %2,8 yükseldi. Bu veriler, ABD Merkez Bankası (Fed)'nin faiz indirimlerinin hızını yavaşlatabileceğine dair beklentileri artırdı.

Tüketici güven endeksi Ekim ayında 68,9’a gerileyerek, piyasa beklentilerinin altında kalırken, kısa vadeli enflasyon beklentisi %2,9’a çıkarken, uzun vadeli beklenti %3’e düştü.

Bilanço Sezonu Başladı

Bilanço sezonunun başlamasıyla birlikte JPMorgan Chase ve Wells Fargo finansal sonuçlarını açıkladı. JPMorgan, geçen yılın aynı dönemine göre düşüş yaşamasına rağmen beklenenin üstünde bir kar elde etti ve hisseleri %4,4 değer kazandı. Wells Fargo ise kar kaybına rağmen beklentileri aşarak %5,6 yükseldi.

Varlık yöneticisi BlackRock da üçüncü çeyrekte rekor varlık yönetimi duyurdu ve hisseleri %3,6 arttı. Ancak Tesla, "Cybercab" robotaksinin tanıtımında teknik detayların eksik sunulması nedeniyle %8,8 değer kaybetti.

Bu gelişmeler, piyasalarda olumlu bir hava yaratırken, yatırımcılar için dikkat çekici bir haftanın geride kaldığını gösteriyor.

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