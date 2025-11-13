Niğde Belediyesi: 2025 Emlak Vergisi İkinci Taksit Son Tarihi 30 Kasım 2025

Niğde Belediyesi, 2025 emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinin son tarihinin 30 Kasım 2025 olduğunu duyurdu. Ödemeler vezne, mobil uygulama veya siteyle yapılabilir.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 13:54
Niğde Belediyesi: 2025 Emlak Vergisi İkinci Taksit Son Tarihi 30 Kasım 2025

Niğde Belediyesi: 2025 Emlak Vergisi İkinci Taksit İçin Son Tarih 30 Kasım 2025

Niğde Belediyesi, 2025 yılı emlak vergilerinin ikinci taksit ödemeleri için son tarihin yaklaştığını duyurdu. Mükelleflere, herhangi bir cezai işleme maruz kalmamaları için ödemenin 30 Kasım 2025 tarihine kadar yapılması gerektiği hatırlatıldı.

Yapılan açıklamada, vergi mükelleflerinin gecikme faizi ve benzeri yaptırımlardan etkilenmemeleri adına ödemelerini belirtilen tarihe kadar gerçekleştirmelerinin önemine vurgu yapıldı. Ödemesini daha önce gerçekleştirmiş olan vatandaşların bu bildirimi dikkate almalarına gerek olmadığı ifade edildi.

Ödemeler nasıl yapılacak?

Vatandaşların ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirebilmesi için çeşitli kanallar sunuldu. Mükelleflerin emlak vergisi ödemelerini Niğde Belediyesi hizmet binasındaki vezneler, belediyenin resmi mobil uygulaması ile www.nigde.bel.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden üyelik oluşturarak yapabilecekleri belirtildi.

NİĞDE BELEDİYESİ, 2025 YILI EMLAK VERGİLERİNİN İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ İÇİN SON TARİHİN...

NİĞDE BELEDİYESİ, 2025 YILI EMLAK VERGİLERİNİN İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ İÇİN SON TARİHİN YAKLAŞTIĞINI DUYURDU.

İLGİLİ HABERLER

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde Belediyesi: 2025 Emlak Vergisi İkinci Taksit Son Tarihi 30 Kasım 2025
2
KUDAKA'dan 18-35 Yaş Genç Kadınlara Ücretsiz Girişimcilik Eğitimi
3
Altın %98 Kazandırdı — Döviz Enflasyonun Altında Kaldı
4
Yerel Kalkınma Hamlesi'ne DİKA Bölgesinden 4,8 Milyar TL'lik 15 Başvuru
5
NATEN, Nadir Toprak Elementlerini Cevherden Uç Ürüne Taşıma Hedefiyle Üretiyor
6
Mevsimden Arındırılmış Özel Kapsamlı TÜFE Eylülde Aylık %2,71 Arttı
7
Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları: Bulls Portföy %614,69 Lider

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de