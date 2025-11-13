Niğde Belediyesi: 2025 Emlak Vergisi İkinci Taksit Son Tarihi 30 Kasım 2025

Niğde Belediyesi: 2025 Emlak Vergisi İkinci Taksit İçin Son Tarih 30 Kasım 2025

Niğde Belediyesi, 2025 yılı emlak vergilerinin ikinci taksit ödemeleri için son tarihin yaklaştığını duyurdu. Mükelleflere, herhangi bir cezai işleme maruz kalmamaları için ödemenin 30 Kasım 2025 tarihine kadar yapılması gerektiği hatırlatıldı.

Yapılan açıklamada, vergi mükelleflerinin gecikme faizi ve benzeri yaptırımlardan etkilenmemeleri adına ödemelerini belirtilen tarihe kadar gerçekleştirmelerinin önemine vurgu yapıldı. Ödemesini daha önce gerçekleştirmiş olan vatandaşların bu bildirimi dikkate almalarına gerek olmadığı ifade edildi.

Ödemeler nasıl yapılacak?

Vatandaşların ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirebilmesi için çeşitli kanallar sunuldu. Mükelleflerin emlak vergisi ödemelerini Niğde Belediyesi hizmet binasındaki vezneler, belediyenin resmi mobil uygulaması ile www.nigde.bel.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden üyelik oluşturarak yapabilecekleri belirtildi.

