Nisan-Haziran Döneminde Apple, Amazon ve Intel'den Finansal Raporlar

Teknoloji Devlerinin 2023 İkinci Çeyrek Raporları

ABD'nin önde gelen teknoloji şirketleri Apple, Amazon ve Intel; 2023 yılının nisan-haziran dönemi bilanço raporlarını açıkladı. Apple ve Amazon'un gelirleri artarken, Intel'in geliri düşüş gösterdi.

Apple'ın Geliri Yüzde 5 Arttı

Mali takvime göre nisan-haziran dönemini üçüncü çeyrek olarak değerlendiren Apple, bu dönemde gelirinin yıllık %5 artarak 85,8 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Şirket, geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 81,8 milyar dolar kazanmıştı.

Apple'ın net karı da %7,9 artarak 21,4 milyar dolara yükseldi. Şirketin hisse başına karı 1,26 dolardan 1,40 dolara çıktı.

iPhone Satışları Düşerken iPad ve Mac Gelirleri Artıyor

Bu dönemde iPhone satışları %0,9 azalışla 39,3 milyar dolara geriledi. Ancak iPad satışları %23,7 artarak 7,2 milyar dolara, Mac satışları ise %2,5 artışla 7 milyar dolara yükseldi.

Amazon’un Geliri Beklentilerin Gerisinde Kaldı

Amazon'un gelirleri yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %10 artarak 147,9 milyar dolara çıktı. Ancak bu rakam, 148,56 milyar dolarlık piyasa beklentisinin altında kaldı.

Amazon'un net karı, geçen yılın eş dönemine göre artarak 13,5 milyar dolara yükseldi. Hisse başına kar ise 65 sentten 1,26 dolara çıkmasıyla yatırımcıların beklentilerini aştı.

Intel Zarar Bildiriyor ve İşten Çıkarmalar Yapacak

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel, nisan-haziran döneminde gelirinin %1 azalarak 12,8 milyar dolara gerilediğini açıkladı. Geçen yıl aynı dönemde 12,9 milyar dolar kazanmıştı.

Şirket, net karı bir yıl öncesine göre 1,5 milyar dolardan 1,6 milyar dolara kadar zarara döndü. Intel, maliyetleri düşürmek adına %15'ten fazla personel azaltma planlarını duyurdu.