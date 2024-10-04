Norveç'te Elektrikli Araç Sayısı, Benzinli Araçları Geçti

Norveç'te Elektrikli Araç Hedefleri

Avrupa'nın önde gelen petrol üreticilerinden Norveç, günlük 4 milyon varil petrol üretimi ile dikkat çekerken, elektrikli araç kullanımında da önemli bir adım attı. Norveç Karayolu Trafik Bilgi Konseyi'nin verilerine göre, ülkede toplam 2,8 milyon kayıtlı binek otomobil bulunuyor. Bu araçların 754.303'ü elektrikli, 753.905'i benzinli araçlardan oluşuyor.

Karbon Nötr Hedefi

Norveç, 2030 yılı itibarıyla karbon nötr olmayı hedefliyor. Bu bağlamda 2025 yılına kadar petrol ve doğal gaz yatırımlarının güçlü bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Aynı zamanda, bu yıl rekor düzeyde yatırımlar yapıldı.

Elektrikli Araçlara Destek ve Teşvikler

Ülkede elektrikli araç alımına yönelik çeşitli vergi avantajları sağlanıyor. Elektrikli araç sahipleri, birçok noktada ücretsiz şarj imkanı bulabiliyor. Norveç'te satılan her 10 araçtan 9'u elektrikli. Ülke yollarında 2030'da 3,1 milyon elektrikli araç bulunacağı tahmin ediliyor.

Norveç'te Araç Yakıt Modelleri ve Sayıları

Ülkede kaydedilen araçların yakıt modellerine göre dağılımı şu şekildedir:

Dizel: 999.715

Elektrikli: 754.303

Benzin: 753.905

Benzin Plug-in Hibrit: 198.707

Benzin Hibrit: 155.307

Dizel Plug-in Hibrit: 9.478

Dizel Hibrit: 896

Gaz: 173

Hidrojen: 167

Toplam araç sayısı: 2.872.652.