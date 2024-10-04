Norveç'te Elektrikli Araç Sayısı, Benzinli Araçları Geçti

Norveç'te Elektrikli Araç Hedefleri
Avrupa'nın önde gelen petrol üreticilerinden Norveç, günlük 4 milyon varil petrol üretimi ile dikkat çekerken, elektrikli araç kullanımında da önemli bir adım attı. Norveç Karayolu Trafik Bilgi Konseyi'nin verilerine göre, ülkede toplam 2,8 milyon kayıtlı binek otomobil bulunuyor. Bu araçların 754.303'ü elektrikli, 753.905'i benzinli araçlardan oluşuyor.
Karbon Nötr Hedefi
Norveç, 2030 yılı itibarıyla karbon nötr olmayı hedefliyor. Bu bağlamda 2025 yılına kadar petrol ve doğal gaz yatırımlarının güçlü bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Aynı zamanda, bu yıl rekor düzeyde yatırımlar yapıldı.
Elektrikli Araçlara Destek ve Teşvikler
Ülkede elektrikli araç alımına yönelik çeşitli vergi avantajları sağlanıyor. Elektrikli araç sahipleri, birçok noktada ücretsiz şarj imkanı bulabiliyor. Norveç'te satılan her 10 araçtan 9'u elektrikli. Ülke yollarında 2030'da 3,1 milyon elektrikli araç bulunacağı tahmin ediliyor.
Norveç'te Araç Yakıt Modelleri ve Sayıları
Ülkede kaydedilen araçların yakıt modellerine göre dağılımı şu şekildedir:
- Dizel: 999.715
- Elektrikli: 754.303
- Benzin: 753.905
- Benzin Plug-in Hibrit: 198.707
- Benzin Hibrit: 155.307
- Dizel Plug-in Hibrit: 9.478
- Dizel Hibrit: 896
- Gaz: 173
- Hidrojen: 167
Toplam araç sayısı: 2.872.652.