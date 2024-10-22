Norveç Varlık Fonu 3'üncü Çeyrekte Büyük Bir Kazanç Elde Etti

Norveç Varlık Fonu'nun Üçüncü Çeyrek Başarısı

Dünyanın en büyük devlet varlık fonlarından biri olan Norveç Varlık Fonu, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde 76,4 milyar dolar kazanç sağladığını açıkladı. Fonun piyasa değeri, 30 Eylül tarihi itibarıyla 18 trilyon 870 milyar Norveç kronuna ulaştı.

Finansal Sonuçlar ve Getiri

Fon, söz konusu çeyrekte %4,4 oranında bir getiri sağladığını ve bunun 835 milyar Norveç kronuna karşılık geldiğini bildirdi. Fonun Yatırım Yönetimi Başkan Yardımcısı Trond Grande, bu çeyrekte yapılan tüm yatırım faaliyetlerinde yüz güldürücü sonuçlar elde ettiklerini belirterek, "Düşen faiz oranları, borsa üzerinde geniş çaplı bir iyileşme sağladı," dedi.

Norveç Kronunun Değeri

Üçüncü çeyrekte Norveç kronunun diğer ana para birimleri karşısında değer kaybetmesi, fonun toplam değerine olumlu yansıdı. Norveç Varlık Fonu, 1990 yılından bu yana ülkenin petrol ve doğal gaz üretiminden elde ettiği gelirlerle, yabancı hisse senetleri, tahvillere ve emlak projelerine yatırım yapmayı sürdürüyor.

Yatırım Stratejileri ve Gelecek Planları

Norveç hükümeti, fonun gelirlerinin yalnızca küçük bir kısmını kullanmakta, kalan kısmı ise gelecek nesillerin ihtiyaçları için biriktirmektedir. Fon, uluslararası alanda 71 ülkede ve 8,763'ten fazla şirkette yatırımlar yaparak, dünya borsalarının %1,5'ini elinde bulundurmaktadır. Son yıllarda özellikle yenilenebilir enerji projelerine büyük yatırımlar yaparak geleceğe yönelik stratejiler geliştirmektedir.