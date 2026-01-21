Nuri Arslan’dan Nazilli’ye çağrı: Sümerbank, Uzun Yaşam Köyü ve Nazilli 2. OSB

Nuri Arslan’dan Nazilli için çağrı: Geleceğe Yatırım Vurgusu

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, "Geçmişten geleceğe" başlıklı basın toplantısında Nazilli’nin ekonomik geleceği için önemli çağrılarda bulundu. Toplantıda 2013'ten bu yana yapılan çalışmalar, oda hizmetleri ve kurumun imkanları görsel sunumla katılımcılara aktarıldı.

Oda hizmetleri ve yapılan projeler

Arslan, üç ana başlıkta paylaştığı sunumda Nazilli 2. OSB, Uzun Yaşam Köyü ve Sümerbank projelerine oda olarak destek vereceklerini belirtti. Toplantıda NTO Yönetim Kurulu Üyeleri hazır bulunurken, hedeflenen proje ve faaliyetler hakkında detaylı bilgi verildi.

Arslan, bazılarına imkansız görünen işlerin kendileri için olağan olduğunu söyleyerek, 2013 seçimlerinden bu yana taahhüt edilen projelerin büyük bölümünün hayata geçirildiğini ifade etti. Hizmetler arasında Nazilli 5. noterinin açılması ile K Belgesi ve Sayısal Takograf hizmetlerinin Oda bünyesine kazandırılması gibi örnekler yer aldı.

Sümerbank Fabrikası: Kurumlar arası iş birliği şart

Arslan, Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası projesinin önemine dikkat çekti. Fabrikanın 2002'de faaliyetine son verildiğini, Başbakanlık Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla 2003'te Adnan Menderes Üniversitesi'ne devredildiğini hatırlatan Arslan, kampüsün potansiyelinin tam kullanılamadığını söyledi.

2020'de Sümer Kampüsü'nün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Doğal sit-koruma ve kontrollü kullanım alanı" ilan edilmesinin yatırımları kısıtladığını vurgulayan Arslan, fabrika alanı ve eski hangarların temizlik, bakım ve tadilatının yapılması halinde bölgeye önemli bir üretim ve ticaret merkezinin kazandırılacağını belirtti. Önerilen çalışmalardan bazıları şunlar:

Sümer Fuar Alanı, Sümer Sanayi Müzesi, Sümer Tekstil Fabrikası, Sümer Tarım ve Ziraat Ürünleri İşletmeleri, Sümer Coğrafi İşaretli Yerel Ürünler Satış Alanları, Sümer Gıdı Gıdı Tren Hattı ve sosyal alanlar.

Arslan, bu projenin hayata geçmesi için kurumlar arası iş birliği gerektiğini vurguladı.

Uzun Yaşam Köyü ve ağaçlandırma çalışmaları

Ağaçlandırma projesinin son aşamada olduğunu açıklayan Arslan, Mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğü’ne ait Durasıllı Mahallesi’nde bulunan 100 hektarlık alanın ağaçlandırma amacıyla tahsis edildiğini söyledi. Oda üyesi her bir işletme için bir fidan dikiminin planlandığını, fidan dikim çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirtti.

Projede Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü onaylı çalışmanın son aşamada olduğu, sosyal sorumluluk kapsamında bölgeye çok sayıda meyve veren ağaç kazandırılacağının altı çizildi.

Nazilli 2. Organize Sanayi Bölgesi: Yatırım için alan sorunu

Arslan, Nazilli, Buharkent, Karacasu ve Bozdoğan'da yatırımcıların kendi sermayesiyle yatırım yapmaya hazır olduğunu ancak sanayi ve ticaret alanı yetersizliği nedeniyle projelerin sekteye uğradığını dile getirdi. 2022'de duyurulan Nazilli 2. Organize Sanayi Alanı çalışmasının yer seçimi safhasında durduğunu aktardı.

Toygar ve Esenköy mahallelerinin doğu kısmı için düşünülen sahanın Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri tarafından 1. derece sit alanı ilan edilerek alana şerh konulduğunu belirten Arslan, sit ilan edilen sahada doğu kısmında 130 hektarlık uygun bir alan olduğunu ve bu alanın genişleme potansiyeli taşıdığını söyledi. Yol, yeşil alan ve sosyal tesisler çıkarıldıktan sonra yaklaşık 86 hektar sanayi alanı elde edileceğini, bu büyüklüğün en az 4 bin kişiye istihdam anlamına geleceğini vurguladı.

Arslan, alanın zemininin kayaç yapıda olduğunu, dolgu ve hafriyat maliyetinin asgari düzeyde olacağını; Denizli-İzmir otobanına 3 km mesafede bulunmasının lojistik avantaj sağladığını belirtti. Nazilli bölgesinin tarımsal üretim potansiyeli göz önüne alındığında modern gıda işletmeleri için önemli bir yatırım alanı olduğunu ifade etti.

Konuşmasını, Nazilli ve bölgesinin kalkınmasının Nazilli 2. Organize Sanayi Bölgesinin hayata geçirilmesine bağlı olduğuna dikkat çekerek tamamladı.

