Manisa'da Emeklilerin İlaç Katkı Payı Belediye Karşılayacak

Şubat ayında başlayacak destek, dar gelirli emeklilerin bütçesine katkı sağlayacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi emeklilerin ilaç katkı payı ve raporlu ilaçlardan kaynaklanan fiyat farklarını karşılamak üzere TEB 29. Bölge Manisa Eczacı Odası ile protokol imzaladı. Destek, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek.

Proje kapsamında ihtiyaç sahibi emekli vatandaşlar, Şubat ayından itibaren belediyenin sağlayacağı destekten faydalanabilecek. Başvurular, Manisa Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden online olarak veya belediyeye bağlı çalışma ofislerine şahsen yapılabilecek.

Protokol töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Bu protokol ile özellikle durumu iyi olmayan emekli vatandaşlarımızın raporlu ilaçlarında ortaya çıkan fiyat farklarını ve katkı paylarını Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak karşılayacağız. Manisa Eczacı Odası ile iş birliği içinde hareket ederek, emeklilerimizin sağlık yükünü hafifletmeyi amaçlıyoruz. Destek veren tüm eczacılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa Eczacı Odası Başkanı Duygu Elmas Mutlu ise, "Besim Başkanımızın öncülüğünde hayata geçirilen bu proje sayesinde halk sağlığına doğrudan katkı sunacağız. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza eczanelerimiz aracılığıyla ulaşacağız. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

