Nvidia'dan İngiltere'ye 2 milyar sterlinlik yapay zeka yatırımı

Nvidia, İngiltere'nin yapay zeka girişim ekosistemine 2 milyar sterlin yatırım yapacağını açıkladı; sermaye ve altyapı ile ekosistem canlandırılacak.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 23:17
ABD'li çip şirketi Nvidia, İngiltere'nin yapay zeka girişim ekosistemini canlandırmak üzere 2 milyar sterlin yatırım yapacağını açıkladı. Şirket, bu taahhüdün ekonomik büyümeyi teşvik etmek, daha yenilikçi yapay zeka teknolojileri geliştirmek, yeni şirketler ve işler yaratmak ile İngiltere'nin küresel pazardaki rekabet gücünü artırmak için kullanılacağını belirtti.

Yatırım kapsamında Nvidia, Accel, Air Street Capital, Balderton, Hoxton Ventures ve Phoenix Court ile işbirliği yaparak yerel yapay zeka girişimlerine yeni sermaye sağlayacak ve ekosistemi canlandıracak.

Açıklamada, söz konusu fonun Londra, Oxford, Cambridge ve Manchester gibi merkezlere yeni sermaye ile daha gelişmiş yapay zeka altyapısı getireceği; ülke çapındaki araştırmacı ve geliştiricilerin yeni nesil yapay zeka işlerini büyütmelerine olanak tanıyacağı vurgulandı.

Jensen Huang: "İngiltere doğru anı yaşıyor"

Jensen Huang, İngiltere'nin dünya çapında üniversiteler, cesur girişimciler, önde gelen araştırmacılar ve en son teknoloji süper bilgisayarların bir araya geldiği "doğru" anını yaşadığını söyledi. Huang, "Yeni sermaye ve gelişmiş altyapı ile İngiltere'nin yapay zeka inovasyonunun bir sonraki dalgasına liderlik etmesini sağlamak için çabalarımızı ikiye katlıyoruz." dedi.

