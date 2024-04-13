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O banka müşterilerini aylık 22 bin 841 TL maaşa bağlıyor! 4 bankadan flaş açıklama

Bankalar mevduat faizini yeniledi! 500.000 TL'nin aylık getirisi belirlendi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.04.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 12:39
O banka müşterilerini aylık 22 bin 841 TL maaşa bağlıyor! 4 bankadan flaş açıklama

Merkez Bankası'nın faiz oranlarına karar vermesinin ardından bankalar da mevduat faizlerini yeniledi. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

MEVDUAT FAİZİ NE KADAR

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankalar da mevduat faizlerini güncelledi. Peki mevduat faiz oranı nedir? "500.000 TL'nin aylık karı ne kadar?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Bazı banka ve finans kuruluşlarının belirlediği 500.000 TL'nin aylık getirisi şöyle:

ING - Faiz Oranı: %55, Net Kazanç: 22.841,53 TL, Vade Sonu Tutar: 522.841,53 TL

ALTERNATİF BANK - Faiz Oranı: %56, Net Kazanç: 23.256,83 TL, Vade Sonu Tutar: 523.256,83 TL

TEB - Faiz Oranı: %55, Net Kazanç: 22.841,53 TL, Vade Sonu Tutar:522.841,53 TL

ON PLUS - Faiz Oranı: %54, Net Kazanç: 22.426,23 TL, Vade Sonu Tutar: 522.426,23 TL

ANADOLU BANK - Faiz Oranı: %53, Net Kazanç: 22.010,93 TL, Vade Sonu Tutar: 522.010,93 TL

ODEA - Faiz Oranı: %53, Net Kazanç: 22.010,93 TL, Vade Sonu Tutar: 522.010,93 TL

FİBABANK - Faiz Oranı: %52, Net Kazanç: 21.595,63 TL, Vade Sonu Tutar: 521.595,63 TL

N KOLAY - Faiz Oranı: %52, Net Kazanç: 21.595,63 TL, Vade Sonu Tutar: 521.595,63 TL

EN PARA - Faiz Oranı: %50, Net Kazanç: 20.765,03 TL, Vade Sonu Tutar: 520.765,03 TL

YAPI KREDİ - Faiz Oranı: %49,5, Net Kazanç: 20.557,38 TL, Vade Sonu Tutar: 520.557,38 TL

Mevduat Faizi Ne Kadar

GARANTİ - Faiz Oranı: %45, Net Kazanç: 18.688,52 TL, Vade Sonu Tutar: 518.688,52 TL

HAYAT FİNANS - Kâr Payı Oranı: %44,12, Net Kazanç: 18.323,06 TL, Vade Sonu Tutar: 518.323,06 TL

TÜRKİYE FİNANS - Kâr Payı Oranı: %50, Net Kazanç: 20.765,03 TL, Vade Sonu Tutar: 520.765,03 TL

AKBANK - Faiz Oranı: %56, Net Kazanç: 23.256,83 TL, Vade Sonu Tutar: 523.256,83 TL

DENİZ BANK: Faiz Oranı: %54, Net Kazanç: 22.426,23 TL, Vade Sonu Tutar: 522.426,23 TL

QNB FİNANS - Faiz Oranı: %49, Net Kazanç: 20.349,73 TL, Vade Sonu Tutar: 520.349,73 TL

VAKIF BANK - Faiz Oranı: 46, Net Kazanç : 19.103,83 TL, Vade Sonu Tutar: 519.103,83 TL

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