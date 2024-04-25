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O bankadan kartı olan yağlı kapıyı buldu! 3 günlük kampanyadan yararlanabilecek

Ziraat Bankası sürpriz bir kampanyayla kart sahiplerini sevindiriyor! Banka, heyecan verici duyurusunda kart sahiplerine ekstra paraların geleceğini müjdeliyor. Ancak, acele etmek gerekiyor çünkü kampanya sadece 3 gün sonra son bulacak. Detaylar için takipte kalın!

Yayın Tarihi: 25.04.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 18:32
O bankadan kartı olan yağlı kapıyı buldu! 3 günlük kampanyadan yararlanabilecek

 

Ziraat Bankası'ndan Müjdeli Kampanya: Bankkart Sahiplerine Özel 300 TL Hediye!

Ziraat Bankası, Bankkart sahiplerini mutlu edecek bir kampanya ile karşımızda! Banka, sınırlı süreli bu özel fırsatı duyurarak müşterilerine ekonomik bir rahatlama vaat ediyor. Kampanyanın sona ereceği tarih ise yaklaşık üç gün sonra!

Bankadan gelen açıklamaya göre, 23 Nisan tarihine kadar, Bankkart ile çocuk eğlence oyun parkları ve oyuncak sektöründe geçerli üye işyerlerinden yapılacak her 1.000 TL ve üzeri tek seferlik alışverişlerde, müşterilere toplamda 300 TL değerinde Bankkart Lira hediye edilecek. Bu kampanya, Ziraat Bankası'nın müşterilerine sunduğu birçok avantajdan sadece biri!

Peki, kampanyadan nasıl faydalanılabilir? İşte detaylar:

- Kampanya, 19-23 Nisan 2024 tarihleri arasında geçerli olacak.

- Kampanyaya katılmak için, Bankkart Mobil veya bankkart.com.tr üzerinden başvuru yapılabilir.

- Alışveriş yapmadan önce kampanyaya katılım sağlanması gerekmektedir.

- Kampanya dönemi içerisinde, Bankkart ile çocuk eğlence oyun parkları ve oyuncak sektöründe geçerli olan üye işyerlerinden yapılacak her 1.000 TL ve üzeri alışverişlerde, müşterilere 100 TL değerinde Bankkart Lira hediye edilecektir.

- E-ticaret işlemleri kampanyaya dahil edilmemiştir.

Ancak unutulmaması gereken bazı detaylar da bulunmakta:

- Kampanya müşteri bazlıdır ve her müşteri en fazla 300 TL Bankkart Lira kazanabilir.

- Kazanılan Bankkart Liralar, Bankkart'a anında yüklenecek ve işlem gününde kullanılabilecektir.

- Kampanya, Bankkart'ın kredi kartı ve banka kartı özellikleri ile yapılan işlemleri kapsamaktadır.

- Kazanılan Bankkart Liralar, Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde geçerli olacaktır.

Bu muhteşem fırsatı kaçırmamak için acele edin! Ancak unutmayın, kampanya başka indirim ve avantajlarla birleştirilemez. Bilgi almak ve kampanyaya katılmak için, Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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