O bankanın şubesine giden nakit parayı kapacak! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine müjdelendi

Bankaların güncel promosyon tutarları açıklandı! 15 bin TL'ye kadar ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE DEV PROMOSYON ÖDEMESİ

Emekli vatandaşlar maaş zamları sonrasında bankaların güncel promosyon tekliflerini araştırmaya devam ediyor. Mart ayının gelmesiyle bankaların promosyon tutarları da güncellendi. Türkiye Finans, Garanti BBVA, Akbank, ING gibi birçok banka emekli müşterilerine yüksek tutarlarda promosyon ödemesi yapıyor. Türkiye Finans 31 Mart tarihine kadar emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 15 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.





Garanti BBVA emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 8 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemesi ve mobil uygulama üstünden maaş taşıma işlemlerini yapan müşterilerine ek 1500 TL bonus ödemesi yapıyor. Akbank emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 10 bin TL'ye varan promosyon ödemesi ve ek olarak 2 bin 500 TL chip-para ödemesi yapıyor. ING Bank emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 15 bin TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor. Bankaların promosyon tutarlarından faydalanabilmek için emekli maaşının bankaya taşınması ve üç sene bankada kalma taahhüdü verilmesi gerekiyor.