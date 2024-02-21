O büyükşehirde 300.000 TL’ye depo satışı yapılacak! Herkes bu taşınmazın satışını bekliyor

Eskişehir'de depo sahibi olmak isteyen vatandaşların müjde dolu haber Anadolu Bankası’ndan verildi. Anadolu Bankası 300.000 TL’ye Eskişehir Odunpazarı ilçesinde Şehit Mustafa Ay sokakta depo satışı yapacağını duyurdu. Eğer uygun fiyatta depo sahibi olmak istiyorsanız, Anadolu bank sizlere kaçmayacak nitelikteki fırsatı duyurdu. Özellikle taşınmaz fiyatlarının gün geçtikçe artmasından kaynaklı vatandaşlar kullanmak için ya da yatırım yapmak için yeni bir taşınmaz satın alamaz hale gelmişti. Tam bu noktada Anadolu Bank gayrimenkul satılık sayfasından yüzleri güldürecek harika bir taşınmazı satışa çıkartıldı. İş yeri kategorisinde yer alan bu depo tam hisseli şekilde merkezi konumda satılık.





SADECE 300.000 TL’YE 62 METREKARE DEPO SATIŞTA

Eskişehir Odunpazarı’nda merkezi konumda depo sahibi olmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsat Anadolu Bank’tan duyuruldu. Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi'nin yan sokağında bulunan bu depo toplamda 62 metrekareye sahip. Söz konusu olan taşınmaz için teklif bekleyen Anadolu Bank, teklifleri değerlendirdikten sonra en yüksek teklifi sunacak olan vatandaşa 300.000 TL başlangıç bedeli olan bu deponun tam hisseli tapusunu teslim edecek. Sizler de uygun fiyatlarla 62 metrekarelik oldukça merkezi konumda bir depo sahibi olmak istiyorsanız, kaçmayacak fırsatı için Anadolu Bank satılık gayrimenkullere göz atmalısınız.

Anadolu Bank yalnızca depo satışı değil birçok farklı kategorideki taşınmazın satışlarını da uygun fiyatlarla gerçekleştiriyor. Sizler de eğer ikinci el uygun fiyata taşınmaz sahibi olmak istiyorsanız, Anadolu Bank tarafından satışa çıkartılan gayrimenkul fırsatlarına muhakkak göz atmalısınız. Konuttan dükkana, arsadan depoya kadar birçok taşınmazın satışını gerçekleştiren Anadolu Bank, vatandaşların uygun fiyatlarla taşınmaz sahibi olmasını sağlıyor.