O ilde yaşayanlara 1000 TL kurban bayramı harçlığı! Tek başvuruyla belediye hesaba yatıracak

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Halk Kart uygulaması ile desteklenen vatandaşlarına Kurban Bayramı öncesinde ekonomik bir katkı sağlıyor. Halk Kart programı kapsamında yer alan 1126 vatandaşa, bayram öncesinde hesaplarına 1.000 TL ek ödeme yapıldı. Bu ek ödeme ile toplamda 1.126.000 TL, ihtiyaç sahibi vatandaşların bayramını daha rahat geçirmeleri için dağıtıldı.

Halk Kart, temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla anlaşmalı banka kartı üzerinden işlem görmekte olup, gıda, giysi, kırtasiye ve temizlik gibi alanlarda kullanılabilmektedir. Muğla Büyükşehir Belediyesi, düzenli olarak devam ettirdiği Halk Kart desteğiyle, sosyal yardım alanında öncü bir rol üstlenmekte ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam standartlarını desteklemektedir.





Belediye yetkilileri, Halk Kart programı sayesinde sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirerek, vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Bu tür sosyal projelerin devam edeceği vurgulanan açıklamada, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin toplumsal dayanışma ve yardımlaşma konusundaki kararlılığı ön plana çıktı.