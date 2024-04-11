O kişiler artık tek kuruş vergi ödemeyecek! Milyonlarca kişinin henüz haberi yok

Emlak vergisinde muafiyet sağlayan şartlar ve nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda önemli bilgiler ortaya çıktı. En fazla brüt 200 metrekareye sahip tek konuta sahip olanlar, geliri olmayan ev kadınları ve işsizler, SGK'dan emekli aylığı alan ve başka geliri olmayan emekliler, dul ve yetimler, engelliler, gaziler ve şehitlerin dul ve yetimleri emlak vergisinden muafiyet hakkına sahip.

Ancak, muafiyetten yararlanmak için bazı önemli kriterler bulunuyor. Örneğin, emekli olanların iş hayatında aktif olarak çalışmıyor olmaları gerekiyor. Ayrıca, emekli olup da mevduat faizi, temettü gibi gelirlerinin toplam tutarı 150 bin lirayı aşıyorsa bu muafiyetten faydalanamıyorlar.

Muafiyetin başlama zamanı da emekli olunan tarihi izliyor. Geçmiş yıllarda emekli olan EYT'lilerden, tek konutu 200 metrekareyi geçmeyen ve çalışmayanlar bu yıl vergiden muaf olacaklar. Bu yıl emekli olanlar için muafiyet ise 2025'te başlayacak.

Dul ve yetim aylığı bağlananlar da vergi muafiyetinden yararlanabilecekler. Muafiyetten yararlanmak isteyenlerin bağlı bulundukları belediyeye başvurarak gerekli belgeleri sunmaları gerekiyor.





Bununla birlikte, yazlık veya yayla gibi ikinci konutlar için muafiyet söz konusu değil. Ancak, sürekli ikamet edilen tek bir yazlık için muafiyet sağlanabilir. Konut hissesi olan emekliler, hisseleri oranında muafiyetten faydalanabilirken, miras kalan başka bir evde hissesi olanlara muafiyet uygulanmıyor.

Muafiyetten haberdar olmadan vergi ödeyenler için iade imkanı da bulunuyor. Ödenen fazla vergilerin 5 yıllık geriye dönük zaman aşımı süresi içinde geri alınabilmesi için şartları taşıyan belgelerle belediyeye müracaat edilmeli.

EYT'liye ve ev kadınlarına sağlanan bu vergi muafiyeti, ilgili kesimler için önemli bir finansal rahatlama sağlayacak gibi görünüyor.