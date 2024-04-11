Bist 100
9.814,19 0%
DOLAR
32,31 0,03%
EURO
34,71 -0,01%
ALTIN
2.419,99 0,35%

O kişiler artık tek kuruş vergi ödemeyecek! Milyonlarca kişinin henüz haberi yok

EYT ve ev kadınları vergi ödemeyecek! İşte bilmeniz gerekenler...

Yayın Tarihi: 11.04.2024 07:28
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 07:28
O kişiler artık tek kuruş vergi ödemeyecek! Milyonlarca kişinin henüz haberi yok

Emlak vergisinde muafiyet sağlayan şartlar ve nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda önemli bilgiler ortaya çıktı. En fazla brüt 200 metrekareye sahip tek konuta sahip olanlar, geliri olmayan ev kadınları ve işsizler, SGK'dan emekli aylığı alan ve başka geliri olmayan emekliler, dul ve yetimler, engelliler, gaziler ve şehitlerin dul ve yetimleri emlak vergisinden muafiyet hakkına sahip.

Ancak, muafiyetten yararlanmak için bazı önemli kriterler bulunuyor. Örneğin, emekli olanların iş hayatında aktif olarak çalışmıyor olmaları gerekiyor. Ayrıca, emekli olup da mevduat faizi, temettü gibi gelirlerinin toplam tutarı 150 bin lirayı aşıyorsa bu muafiyetten faydalanamıyorlar.

Muafiyetin başlama zamanı da emekli olunan tarihi izliyor. Geçmiş yıllarda emekli olan EYT'lilerden, tek konutu 200 metrekareyi geçmeyen ve çalışmayanlar bu yıl vergiden muaf olacaklar. Bu yıl emekli olanlar için muafiyet ise 2025'te başlayacak.

Dul ve yetim aylığı bağlananlar da vergi muafiyetinden yararlanabilecekler. Muafiyetten yararlanmak isteyenlerin bağlı bulundukları belediyeye başvurarak gerekli belgeleri sunmaları gerekiyor.

kira gelir beyannamesi

Bununla birlikte, yazlık veya yayla gibi ikinci konutlar için muafiyet söz konusu değil. Ancak, sürekli ikamet edilen tek bir yazlık için muafiyet sağlanabilir. Konut hissesi olan emekliler, hisseleri oranında muafiyetten faydalanabilirken, miras kalan başka bir evde hissesi olanlara muafiyet uygulanmıyor.

Muafiyetten haberdar olmadan vergi ödeyenler için iade imkanı da bulunuyor. Ödenen fazla vergilerin 5 yıllık geriye dönük zaman aşımı süresi içinde geri alınabilmesi için şartları taşıyan belgelerle belediyeye müracaat edilmeli.

EYT'liye ve ev kadınlarına sağlanan bu vergi muafiyeti, ilgili kesimler için önemli bir finansal rahatlama sağlayacak gibi görünüyor.

İLGİLİ HABERLER

2000-2010 arası SGK girişlilere 10 yılda emeklilik piyangosu! Erken emeklilik tablosu değişti

Küf lekelerini deterjansız yok ediyor! Banyoların kabusu kimyasalsız çözülecek

Milyonlarca öğrenci sevinçten havalara uçacak! Bakanlık duyurdu: Şimdi başvur hesabına 1250 TL gelsin

Sermaye Piyasası Kurulu memur alımı duyurusu geldi! Başvuru şartları tek tek açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
2
Emeklilere 7000 TL zam müjdesi geldi! Maaşlara asgari ücret ayarı
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor
5
Kaymakamlıklara dev personel alımı! KPSS şartı yok: Başvuru ekranı açıldı
6
Faturasında adı yazanlara 750 TL'lik talih kuşu kondu! 2-3-4 Nisan'da hesapta
7
Hiç evi olmayana 0.69 faizli konut kredisi! Ayda 3.887 TL ödeyen ev sahibi olacak

Milyonlarca öğrenci sevinçten havalara uçacak! Bakanlık duyurdu: Şimdi başvur hesabına 1250 TL gelsin

A101 11 Nisan indirimini füze gibi uçurdu! Onlarca ürünlde yüzde 30'luk indirim var

BES ödemesi yapanlara sabah müjdesi! Tam yüzde 50'si başvurana iade edilecek

2000-2010 arası SGK girişlilere 10 yılda emeklilik piyangosu! Erken emeklilik tablosu değişti

Sermaye Piyasası Kurulu memur alımı duyurusu geldi! Başvuru şartları tek tek açıklandı

O kişiler artık tek kuruş vergi ödemeyecek! Milyonlarca kişinin henüz haberi yok

KPSS 60 puan ile personel alımı başladı! 81 ilde o kadrolara alım yapılacak

Cüzdanında 50 ve 200 TL'si olanlar hemen baksın! Flaş değişikliği kimse fark etmedi

WhatsApp kullanıcıları neye uğradığını şaşıracak! Artık resmen böyle görünecek

Bakanlıklar personel avına çıktı! KPSS'li KPSS'siz 654 personel alımı yapılacak

PTT başvuru ekranını az önce açtı! 18-70 yaş arası 6 bin TL yardım yapılacak!

Küf lekelerini deterjansız yok ediyor! Banyoların kabusu kimyasalsız çözülecek