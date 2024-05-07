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O kişilere 5000 TL kira yardımı yapılacak! Listedeki şartları taşıyan yaşadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onayladığı 5 bin TL’lik kira yardımı, yararlanacak kesimlerin belirlenmesiyle resmileşti. İşte hükümetin sağlayacağı kira yardımının ayrıntıları haberimizin içeriğinde yer alıyor…

Yayın Tarihi: 07.05.2024 22:06
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 22:06
O kişilere 5000 TL kira yardımı yapılacak! Listedeki şartları taşıyan yaşadı

Kira yardımıyla ilgili TBMM’de yürütülen torba yasa çalışmaları, memur ve emeklilere yönelik desteklerin son aşamalarına gelirken, bu yardımdan faydalanacak gruplar büyük bir merak konusu. Ülkemizdeki kiraların aşırı yükselmesi karşısında, sigortalı çalışanların ve emeklilerin maaşları kira bedellerine yetişemiyor. Bu durum, kira yardımının daha geniş bir yelpazeye yayılmasını gündeme getiriyor. Peki, hükümet kira yardımını kimlere sağlayacak ve bu destek ne kadar olacak? Kira yardımının tüm detayları haberimizde sizlerle…

KİRA ARTIŞI

KAMU SEKTÖRÜNDE YENİLİKLER

Türkiye’de devlet sektöründe görev yapan personel ve emekli olmuş bireyler için çeşitli reformlar sürmekte. Meclis’teki tartışmalarda, memur ve emeklilerin merakla beklediği 3600 ek gösterge öne çıkıyor. 

Bu ek göstergenin uygulamaya konması, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşları ile tazminatlarında olumlu değişiklikler getirecek. Ayrıca, yoksulluk sınırı altında yaşayan kamu çalışanları ve emekliler için sunulan kira yardımı da gündemin önemli maddelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

KİRA YARDIMI MİKTARI ARTIŞI

Devlet tarafından memur ve emeklilere sunulan kira yardımında bir iyileştirme yapıldı. Bu iyileştirme, belirlenen kriterlere göre vatandaşların kira yardım tutarlarını etkileyecek. Maaş seviyelerine göre farklılık gösterecek olan kira yardım tutarları şu şekilde belirlendi...

KİRA ARTIŞI NE KADAR?

KİRA YARDIMI DÜZENLEMESİ VE EMEKLİLERE ETKİSİ

skalasına göre kira yardımı alacak memur ve emekliler için yeni düzenlemeler getirildi. Maaş miktarına göre değişen kira yardımı şu şekilde sıralanmaktadır:

• 3600 gösterge altı maaş alanlar için 3 bin TL kira yardımı,

• 3600 ile 5400 gösterge arası maaş alanlar için 4 bin TL kira yardımı,

• 5400 gösterge üstü maaş alanlar için ise 5 bin TL kira yardımı sağlanacak.

EMEKLİLERE SUNULAN KİRA YARDIMI DETAYLARI

Emekliler için öngörülen kira yardımı, memur emeklisi maaş katsayısına endeksli olarak hesaplanacak. Belirlenen şartları karşılayan emekliler, kira yardımından yararlanma hakkına sahip olacaklar. 

Emeklilerin yaşadıkları konutun kira bedeli, ortalama kira değerinin yüzde 30’unu aşmamalı. Bu koşulu sağlayan emekliler, emekli oldukları kurum aracılığıyla kira yardımı için başvuru yapabilirler.

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