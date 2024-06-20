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O tarihi bekleyenin hesabına 45 bin 200 TL nakit ödeme! Bayramda bayram ettirecek

Promosyon anlaşmaları kapsamında, pek çok çalışanı mutlulukla dolduran bir gelişme yaşandı. Yapılan yeni düzenlemede, 45.200 TL'lik promosyon ödemesiyle bir rekor seviyeye ulaşıldı.

Yayın Tarihi: 20.06.2024 18:57
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 18:57
O tarihi bekleyenin hesabına 45 bin 200 TL nakit ödeme! Bayramda bayram ettirecek

Haziran ayı ortalarında, promosyon ödemeleriyle ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Emeklilere yapılan ödemelerin yanı sıra, geniş çalışan kitlesine sahip kurumlar ve belediyeler de promosyon anlaşmalarına hız verdi. Bankacılık sektöründeki kıyasıya rekabetin etkisiyle promosyon miktarları tarihi zirvelere ulaştı. En son promosyon anlaşması bir belediye tarafından duyuruldu; bankalarla yapılan görüşmeler neticesinde 45.200 TL'lik bir promosyon ödemesi üzerinde mutabakata varıldı. Resmi imzaların atılmasıyla hayata geçirilen bu anlaşma, milyonlarca çalışan için bir örnek teşkil ediyor ve promosyon beklentilerini artırıyor. Gelecekteki anlaşmalarda 50.000 TL civarında rakamların masaya yatırılacağı öngörülüyor.

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Belediye İş Sendikası'nın Batman şubesi, Mardin Kızıltepe Belediyesi Personel A.Ş ile yapılan banka promosyon ihalesinin tamamlandığını duyurdu. İhale sürecinde en cazip öneriyi sunan banka, 45.200 TL'lik teklifiyle öne çıktı. Bu teklif, sendikaya bağlı tüm belediyeler için de sevinç kaynağı oldu. Mevcut promosyon sözleşmelerinin sona ermesiyle, sendikaya bağlı belediyelerde 45.000 TL ve üzerindeki promosyon anlaşmalarının yeni norm haline geleceği belirtildi. Sendikanın binlerce üyesi, bu yeni dönemde daha yüksek promosyon ödemeleri almanın beklentisi içinde.

Mardin Kızıltepe Belediyesi'nde Promosyon Sevinci: 45.200 TL'lik Anlaşma İmzalandı!

Sendika, bugün gerçekleştirilen ve Belediye-İş sendikasının yetkili olduğu Mardin Kızıltepe Belediyesi Personel A.Ş'nin banka promosyon ihalesinin sonuçlandığını duyurdu. Kapalı zarf ve açık artırma yöntemiyle yapılan ihalede, Akbank'ın 45.200 TL'lik teklifiyle ihaleyi kazandığı açıklandı. İhale sürecinin şeffaflığı için her birimden temsilcilerin katılımına izin veren Belediye Eş Başkanları Zeyni İpek ve Hamdiye Bilek Turgay'a sendika ve üyeleri adına teşekkürler sunuldu. Kızıltepe Belediyesi Personel A.Ş çalışanları için hayırlı olması temenni edildi.

Belediye Çalışanlarına Haziran Ayında Promosyon Müjdesi!

Haziran ayının gelmesiyle birlikte, belediye çalışanlarını ilgilendiren promosyon anlaşmaları sona eriyor ve bu anlaşmalar, sendikaların dikkatle izlediği bir örnek oluşturuyor. Bayram tatilinin ardından sürecek olan bu promosyon süreçleri, Türkiye'deki ekonomik sıkıntılar devam ederken işçilere ciddi bir mali destek sağlıyor. Asgari ücretin yaklaşık 2,5 katı olan bu yeni promosyon anlaşmaları sayesinde, çalışanlar toplu ödemelerini doğrudan IBAN numaraları üzerinden alacaklar.

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