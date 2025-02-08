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Ocak Ayında Türkiye'de İhracat Artışı: 42 İlden 4'ü 1 Milyar Doları Geçti

Ocak ayında Türkiye'de 42 ilin ihracatı artarken, 4 il 1 milyar doları aştı. İstanbul, Kocaeli ve İzmir en yüksek ihracatı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 09:13
Ocak Ayında Türkiye'de İhracat Artışı: 42 İlden 4'ü 1 Milyar Doları Geçti

Türkiye'nin İhracatında Ocak Ayı Verileri Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ocak ayında Türkiye'de 42 ilin ihracatı artış gösterdi. Özellikle 4 il, bu dönemde 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirerek dikkat çekti.

İstanbul, İhracatta Zirveye Yerleşti

İstanbul, 4 milyar 854 milyon dolar ile en fazla ihracatı yapan il olarak öne çıktı. Geçen yılın ocak ayına göre kentteki ihracat yüzde 12,7 oranında bir artış gösterdi.

Kocaeli ve İzmir de Yoğun İhracat Gerçekleştirdi

İstanbul'un ardından gelen Kocaeli, 2 milyar 655 milyon dolar ve yüzde 8,5 artışla ikinci sırada yer aldı. İzmir ise 2 milyar 9 milyon dolar ile üçüncü sırada, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 oranında bir yükseliş elde etti.

Öne Çıkan İhracat Kalemleri

İstanbul'un ihracatında, 1 milyar 211 milyon 583 bin dolar ile kıymetli veya yarı kıymetli taşlar ilk sırada yer aldı. Bunun ardından 448 milyon 915 bin dolar ile örme giyim eşyası ve 425 milyon 994 bin dolar ile kazanlar ve makineler takip etti.

Kocaeli'nin en çok dış satım gerçekleştirdiği sektör ise motorlu kara taşıtları oldu ve bu alanda ihracat 1 milyar 24 milyon 85 bin dolar olarak kaydedildi.

İzmir'de ise ihracatta ilk sırada mineral yakıtlar yer alırken, bu kalem 589 milyon 560 bin dolar değerinde gerçekleşti.

İlk Üç İl ve İhracat Yaptığı Ülkeler

İstanbul'un en fazla ihracat yaptığı ülke 587 milyon 909 bin dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Bunu 354 milyon 909 bin dolar ile Almanya ve 349 milyon 405 bin dolar ile ABD izledi.

Kocaeli'nin en çok ihracat yaptığı ülke ise 259 milyon 792 bin dolar ile Almanya olarak kaydedildi. İzmir'de ise lider ülke 183 milyon 185 bin dolar ile yine Almanya oldu.

Sonuç olarak, ocak ayında Türkiye genelinde 4 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi ve 42 ilde ihracat artışı yaşandı.

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