OGM Heyeti ULAK Haberleşme'yi Ziyaret Etti — ULAK SD-WAN 1499 Sahada

Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer liderliğindeki heyet, ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü ile ULAK SD-WAN ve dijital dönüşümü görüştü.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 14:24
İbrahim Yüzer liderliğindeki görüşmede ULAK SD-WAN değerlendirmesi yapıldı

Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer başkanlığındaki heyet, ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü ile bir araya geldi. Heyet, şirketin merkez ofisini ziyaret ettiğini ULAK Haberleşme AŞ tarafından yapılan yazılı açıklama ile duyurdu.

Toplantıda dijital dönüşüm süreçleri, bilişim altyapıları, kurumlar arası koordinasyon ve stratejik işbirlikleri gibi kritik başlıklar masaya yatırıldı. Görüşmede ayrıca ULAK tarafından tamamen yerli ve milli imkânlarla geliştirilen ağ teknolojisi ULAK SD-WAN altyapısı da değerlendirildi; bu teknoloji OGM bünyesinde yaklaşık 800 noktada aktif olarak kullanılıyor.

ULAK SD-WAN Türkiye genelinde yaygınlaşıyor

Yetkililer, ULAK SD-WAN teknolojisinin Türkiye'de 1499 sahada aktif olarak kullanıldığını ve ülkenin kritik kurumlarının ağ altyapısını güçlendirdiğini belirtti. Söz konusu teknoloji kapsamında İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) gibi stratejik kurumlarda kurulum çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Görüşmenin ardından taraflar, ilerleyen dönemde dijital altyapıların güçlendirilmesi ve kurumlar arası işbirliğinin artırılmasına yönelik adımlar üzerinde iş birliğini sürdüreceklerini vurguladı.

