OGM'nin AT-802F Yangın Söndürme Uçağı Antalya'da Kırıma Uğradı

Eğitim uçuşu sırasında Karacaören Barajı'ndan su alma anında kaza

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da eğitim uçuşu gerçekleştiren Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait yangın söndürme uçağının kırıma uğradığını açıkladı.

Yumaklı, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda kazanın Burdur'a bağlı Karacaören Barajı'ndan su alma sırasında meydana geldiğini belirtti. Bakan Yumaklı, 'Uçakta bulunan iki personelimizin sağlık durumu, çok şükür iyidir. Orman kahramanlarımıza, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im bütün ekiplerimizi her türlü kazadan korusun.' ifadelerine yer verdi.

OGM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda da envanterde bulunan AT-802F modeli amfibi yangın söndürme uçağının kırıma uğradığı bildirildi. Açıklamada, uçaktaki mürettebatın Bucak Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındığı kaydedildi.