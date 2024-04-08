Öğrencilere 1.250 TL yardım kutusu açıldı! Geri ödemesiz, ilkokul ortaokul lise...

Öğrenciler her yıl devletten çeşitli yardımlar, burslar ve ek avantajlar alırlar. Tüm ödemelerde olduğu gibi öğrencilere de artırılmış yardım, burs ile birlikte ek ödemeler verilecek. Öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına göre farklı bakanlıklar nakit ödemelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öğrencilere yönelik 1.250 TL ek ödeme desteği ile ilgili açıklama yaptı. Öğrencilere yönelik 1.250 TL tutarında ek ödeme başvuru işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi. Öğrencilere yönelik ek ödeme detayları aşağıdadır;

ÖĞRENCİLERE DEVLET DESTEĞİ

Eğitimi desteklemek için anaokulundan ilkokul öğrencilerine, ortaokul öğrencilerinden üniversitede eğitim alan öğrencilere kadar eğitim alan tüm çocuklara devletten destek veriliyor. Destek fonları öğrencinin ihtiyacına göre kitap yardımı, ders materyali giderleri, konaklama giderleri, yemek giderleri, ulaşım giderleri, yurt inşaat giderleri gibi harcamalar için sağlanmaktadır. Tutar, öğrenim sübvansiyonunun türüne bağlı olarak değişir. Peki öğrencilere ne kadar devlet desteği var, öğrencilere ne kadar ulaşım yardımı yapılıyor, öğrenci ulaşım yardımına nasıl başvurabilirim, öğrenci ulaşım desteği nasıl oluyor, hangi şartlar geçerli?

ÖĞRENCİLERE 1.250 TL ULAŞIM DESTEĞİ





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öğrencilere 1.250 TL ulaşım yardımı sağlıyor. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekmektedir. Destek almak isteyenler https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-egitim-ogretim-yardimi-talebi adresinden kolay ve hızlı bir şekilde başvuru yapabilirler.

18 yaş ve üzeri öğrenciler başvuruda bulunabilir. 18 yaş altı öğrenciler için velileri e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapabilecek. E-devlet üzerinden yapılan başvurular Vakıf Kurulu tarafından incelendikten sonra 30 gün içerisinde tamamlanacak. Sınav sonrasında öğrencilere her yıl 1.250 TL ulaşım ücreti verilecek.

ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİNİN ŞARTLARI

Öğrenim bursları çerçevesinde ulaşım yardımı adı altında öğrencilere her yıl 1.250 TL ulaşım gideri ödenmektedir. Özellikle şehir dışında yurt dışında okuyan öğrenciler için, artan ulaşım maliyetleri göz önüne alındığında ulaşım yardımı, hane halkının finansmanına büyük bir katkı sağlayabilir.

Bu ödemelerden yararlanmak isteyen öğrencilerin 25 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. TC vatandaşı öğrenciler yılda iki kez katılabilirler. Toplamda 4 seyahat alan ve seyahatini ailesinin yanına yapan öğrenciler bu destekten faydalanabiliyor. Öğrencilere tek bilette izin verilen maksimum araç sayısını aşmamak kaydıyla ulaşım yardımı sağlanacaktır.