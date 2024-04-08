Bist 100
9.618,83 5%
DOLAR
32,02 0,38%
EURO
34,85 0,28%
ALTIN
2.383,1 1,95%

Öğrencilere 1.250 TL yardım kutusu açıldı! Geri ödemesiz, ilkokul ortaokul lise...

Bakanlık öğrencilere yönelik bir açıklama yayınladı. Başvuru sonrasında öğrenciler için 1.250 TL ek ödeme yapılabileceği, öğrencilerin ise ücretsiz olarak yararlanabileceği belirtildi. Burada hükümetin öğrencilere yönelik ücretsiz ödeneği hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 08.04.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 17:10
Öğrencilere 1.250 TL yardım kutusu açıldı! Geri ödemesiz, ilkokul ortaokul lise...

Öğrenciler her yıl devletten çeşitli yardımlar, burslar ve ek avantajlar alırlar. Tüm ödemelerde olduğu gibi öğrencilere de artırılmış yardım, burs ile birlikte ek ödemeler verilecek. Öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına göre farklı bakanlıklar nakit ödemelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öğrencilere yönelik 1.250 TL ek ödeme desteği ile ilgili açıklama yaptı. Öğrencilere yönelik 1.250 TL tutarında ek ödeme başvuru işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi. Öğrencilere yönelik ek ödeme detayları aşağıdadır;

ÖĞRENCİLERE DEVLET DESTEĞİ

Eğitimi desteklemek için anaokulundan ilkokul öğrencilerine, ortaokul öğrencilerinden üniversitede eğitim alan öğrencilere kadar eğitim alan tüm çocuklara devletten destek veriliyor. Destek fonları öğrencinin ihtiyacına göre kitap yardımı, ders materyali giderleri, konaklama giderleri, yemek giderleri, ulaşım giderleri, yurt inşaat giderleri gibi harcamalar için sağlanmaktadır. Tutar, öğrenim sübvansiyonunun türüne bağlı olarak değişir. Peki öğrencilere ne kadar devlet desteği var, öğrencilere ne kadar ulaşım yardımı yapılıyor, öğrenci ulaşım yardımına nasıl başvurabilirim, öğrenci ulaşım desteği nasıl oluyor, hangi şartlar geçerli?

ÖĞRENCİLERE 1.250 TL ULAŞIM DESTEĞİ

Öğrencilere 1.250 TL yardım kutusu açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öğrencilere 1.250 TL ulaşım yardımı sağlıyor. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekmektedir. Destek almak isteyenler https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-egitim-ogretim-yardimi-talebi adresinden kolay ve hızlı bir şekilde başvuru yapabilirler.

18 yaş ve üzeri öğrenciler başvuruda bulunabilir. 18 yaş altı öğrenciler için velileri e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapabilecek. E-devlet üzerinden yapılan başvurular Vakıf Kurulu tarafından incelendikten sonra 30 gün içerisinde tamamlanacak. Sınav sonrasında öğrencilere her yıl 1.250 TL ulaşım ücreti verilecek.

ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİNİN ŞARTLARI

Öğrenim bursları çerçevesinde ulaşım yardımı adı altında öğrencilere her yıl 1.250 TL ulaşım gideri ödenmektedir. Özellikle şehir dışında yurt dışında okuyan öğrenciler için, artan ulaşım maliyetleri göz önüne alındığında ulaşım yardımı, hane halkının finansmanına büyük bir katkı sağlayabilir.

Bu ödemelerden yararlanmak isteyen öğrencilerin 25 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. TC vatandaşı öğrenciler yılda iki kez katılabilirler. Toplamda 4 seyahat alan ve seyahatini ailesinin yanına yapan öğrenciler bu destekten faydalanabiliyor. Öğrencilere tek bilette izin verilen maksimum araç sayısını aşmamak kaydıyla ulaşım yardımı sağlanacaktır.

İLGİLİ HABERLER

Ayda 17 bin 270 TL ödeyen ev sahibi oluyor! Kira derdinden kurtaran fırsat

Ayda 17 bin 270 TL ödeyen ev sahibi oluyor! Kira derdinden kurtaran fırsat

Son dakika işçiyi ayaklandıracak zam kararı! Yüzde 56'da mutabık kalınmadı

Son dakika işçiyi ayaklandıracak zam kararı! Yüzde 56'da mutabık kalınmadı

Hediyeler yağmur gibi yağacak! Bankadan 1500 TL geri ödeme müjdesi verildi

Hediyeler yağmur gibi yağacak! Bankadan 1500 TL geri ödeme müjdesi verildi

Zengin olmak isteyen parasını ona yatırıyor! 10 günde bunu yapan paraya para demeyecek

Zengin olmak isteyen parasını ona yatırıyor! 10 günde bunu yapan paraya para demeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
2
Emeklilere 7000 TL zam müjdesi geldi! Maaşlara asgari ücret ayarı
3
Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor
4
Kaymakamlıklara dev personel alımı! KPSS şartı yok: Başvuru ekranı açıldı
5
Faturasında adı yazanlara 750 TL'lik talih kuşu kondu! 2-3-4 Nisan'da hesapta
6
4A 4B 4C emeklisine pazartesi salı sürprizi! 3 gün içinde hesaba yatırılacak
7
Hiç evi olmayana 0.69 faizli konut kredisi! Ayda 3.887 TL ödeyen ev sahibi olacak

Öğrencilere 1.250 TL yardım kutusu açıldı! Geri ödemesiz, ilkokul ortaokul lise...

İş Bankası müşterilerine para yağacak! 3.000 TL bayram parası yatacak

Zengin olmak isteyen parasını ona yatırıyor! 10 günde bunu yapan paraya para demeyecek

Son dakika işçiyi ayaklandıracak zam kararı! Yüzde 56'da mutabık kalınmadı

1998 sonrası işe girenlere duyuruldu! Bunu bilmeyenin emekliliği askıda kalabilir!

Bayram tatil yapmayı ortadan kaldıracak karar! Asgari ücreti katlayacak hesaplar yapıldı

Memurlara kara haber tez ulaştı! Bakanlık'tan yazı kışa çeviren açıklama

Bakanlık arka arkaya duyuru yaptı! Hemen IBAN'a bakın maaşınız yattı

Kamu bankası 11 bin TL nakit ödemeye onay mührü bastı! Çalışan, emekli fark etmiyor

Hediyeler yağmur gibi yağacak! Bankadan 1500 TL geri ödeme müjdesi verildi

Maaşı yetmeyenlere tek seferlik 50 bin TL ödeme! 4 bankadan gece yarısı kararı

Ayda 17 bin 270 TL ödeyen ev sahibi oluyor! Kira derdinden kurtaran fırsat