ÖİB'den Taşınmaz Satışı: Ankara, İzmir ve Van'da İhale İlanı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre üç ildeki taşınmazlar satış yöntemiyle özelleştirilecek

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara, İzmir ve Van'daki bazı taşınmazları satış yöntemiyle özelleştireceğini duyurdu. Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre Ankara Çankaya'da üç, İzmir Karaburun'da bir ve Van Tuşba'da bir taşınmaz için ihale düzenlenecek.

İhale şartnamesi bedeli 5 bin lira ile 25 bin lira arasında, geçici teminat bedeli ise 1 milyon lira ile 35 milyon lira olarak tespit edildi.

Son teklif verme tarihleri, Van ve İzmir için 17 Eylül, Ankara için 18 Eylül olarak belirlendi. İhalelere ilişkin belgelerin Başkanlığın Ankara'daki adresine son teklif verme gününde saat 18.00'e kadar elden teslim edilmesi gerekiyor.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınması ve görüşmeler yapılması suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. Süreç, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.