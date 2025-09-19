ÖİB, İstanbul, Muğla ve Yalova'daki taşınmaz satışlarını onayladı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), İstanbul, Muğla ve Yalova'da bulunan bazı taşınmazların satışına onay verdi. Taşınmaz satışlarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Muğla - Bodrum (Gökçebel)

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi'ndeki taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesini teminen gerçekleştirilen ihalede en yüksek teklif 29 milyon 529 bin lira ile SRL İnşaat Taahhüt Turizm Elektronik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti'ye verildi ve satış onaylandı.

Yalova - Çiftlikköy

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki taşınmazların satışında en yüksek teklif 28 milyon lira ile Onay Gayrimenkul Danışmanlık Ltd. Şti tarafından verildi; satış onayı kabul edildi.

İstanbul - Sarıyer (Gümüşdere)

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İstanbul'un Sarıyer ilçesi Gümüşdere Mahallesi'ndeki taşınmazın ihalede en yüksek teklifi 21 milyon 700 bin lira ile İmge Grup İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti verdi ve satış karara bağlandı.

ÖİB'nin kararıyla, belirtilen taşınmazların ihaleler sonucu belirlenen firma ve bedeller üzerinden satışı resmen onaylanmış oldu.