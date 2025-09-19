ÖİB, İstanbul, Muğla ve Yalova'daki taşınmaz satışlarını onayladı

ÖİB, İstanbul Sarıyer, Muğla Bodrum ve Yalova Çiftlikköy'deki taşınmaz satışlarını ihaleler sonucu onayladı; teklifler milyon TL düzeyinde.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 08:09
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 08:09
ÖİB, İstanbul, Muğla ve Yalova'daki taşınmaz satışlarını onayladı

ÖİB, İstanbul, Muğla ve Yalova'daki taşınmaz satışlarını onayladı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), İstanbul, Muğla ve Yalova'da bulunan bazı taşınmazların satışına onay verdi. Taşınmaz satışlarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Muğla - Bodrum (Gökçebel)

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi'ndeki taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesini teminen gerçekleştirilen ihalede en yüksek teklif 29 milyon 529 bin lira ile SRL İnşaat Taahhüt Turizm Elektronik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti'ye verildi ve satış onaylandı.

Yalova - Çiftlikköy

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki taşınmazların satışında en yüksek teklif 28 milyon lira ile Onay Gayrimenkul Danışmanlık Ltd. Şti tarafından verildi; satış onayı kabul edildi.

İstanbul - Sarıyer (Gümüşdere)

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İstanbul'un Sarıyer ilçesi Gümüşdere Mahallesi'ndeki taşınmazın ihalede en yüksek teklifi 21 milyon 700 bin lira ile İmge Grup İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti verdi ve satış karara bağlandı.

ÖİB'nin kararıyla, belirtilen taşınmazların ihaleler sonucu belirlenen firma ve bedeller üzerinden satışı resmen onaylanmış oldu.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Enerjide Acele Kamulaştırma Kararları: Kütahya ve Diyarbakır
2
İstanbul Serbest Piyasa Döviz Açılış Fiyatları: Dolar 41,2520, Avro 48,2160
3
Çin'de Konut Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Enflasyon Verilerini Değerlendirdi
5
Küresel Piyasalar Veri Haftasına Karışık Başladı
6
TotalEnergies'in Üçüncü Çeyrek Gelir Başarısızlığı

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)