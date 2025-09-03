Ömer Bolat: Ağustos İhracatı 21,8 Milyar Dolar, Dış Ticaret Açığı Azaldı

Bakan Bolat Ağustos dış ticaret verilerini açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen basın toplantısında Ağustos ayı dış ticaret rakamlarını paylaştı. Konuşmasına Mevlit Kandilini tebrik ederek başlayan Bolat, son bir haftada açıklanan makroekonomik verilerin Türkiye ekonomisindeki olumlu seyrin devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

Ağustos ayında ihracat ve ithalat

Bolat, Ağustos ayında mal ihracatının 21 milyar 795 milyon dolar (21,8 milyar dolar) olduğunu söyledi ve bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre sadece %0,9 azalış anlamına geldiğini vurguladı. Bakan, bu düşüşün ağırlıklı olarak otomotiv ve dayanıklı tüketim fabrikalarının yıllık izin ve bakım süreçleri ile altın ve enerji ihracatındaki azalmadan kaynaklandığını kaydetti.

İthalatın Ağustos'ta 25 milyar 963 milyon dolar (yaklaşık 26 milyar dolar) olarak gerçekleştiğini, ithalatta geçen yıla göre 1 milyar 40 milyon dolar azalış olduğunu ve 11 ay sonra ilk defa ithalatın bir önceki yılın aynı ayına göre gerilemiş olduğunu ifade etti.

Dış ticaret açığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranı

Bakan, dış ticaret açığının bu Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %16,7 azalarak 4 milyar 168 milyon dolara gerilediğini belirtti ve bunun son 46 ayın aylık en düşük dış ticaret açığı olduğuna dikkat çekti. İhracatın ithalatı karşılama oranının Ağustos'ta %83,9 olduğunu, geçen yılın aynı ayında bu oranın %81,5 olduğunu ve bu oranın da son 46 ayın en yüksek değeri olduğunu söyledi.

Serbest bölgeler ve aylık eğilim

Serbest bölgelerden yapılan ihracatta tarihi bir ağustos rekoru kırıldığını aktaran Bolat, Ağustos'ta serbest bölge ihracatının yaklaşık %9,5 artışla 1 milyar 40 milyon dolar olduğunu, ocak-ağustos döneminde ise serbest bölgelerden yapılan ihracatın %4,1 artışla 8,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Temmuz ayında ise aylık bazda net 2,5 milyar dolar artış yaşandığını, bunun temmuzda yapılan ön yüklemelerle firmaların ağustos bakım ve izin dönemine hazırlık yaptığını gösterdiğini dile getirdi.

Ocak-Ağustos dönemi ve yıllık veriler

Bolat, ilk 8 ayda mal ihracatının %4,3 artışla 178,1 milyar dolar'a ulaştığını, geçen yıl aynı dönemin 170,7 milyar dolar olduğunu ve net 7,4 milyar dolar artış sağlandığını açıkladı. İthalatın ilk 8 ayda 238 milyar dolar olduğunu, geçen yılın aynı dönemindeki ithalatın 225 milyar dolar olduğunu ve aradaki farkın yaklaşık 12,7 milyar dolar olduğunu belirtti.

Ocak-ağustos döneminde dış ticaret açığının 60,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve bu rakamın geçen aylara göre gerilediğini vurguladı.

Yıllıklandırılmış veriler ve hedef değerlendirmesi

Bakan, son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatının 269,2 milyar dolar olduğunu, yıllıklandırılmış ithalatın 340,5 milyar dolar ve dış ticaret açığının 87,5 milyar dolar düzeyinde bulunduğunu paylaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranının son 12 ayda %75,5 olduğunu, hizmet ihracatında ise yıllıklandırılmış olarak 117 milyar dolar seviyesine ulaşıldığını söyledi.

Bolat, Cumhurbaşkanının koyduğu 390 milyar dolar hedefi hatırlatarak, geçen yıl net mal ve hizmet ihracatının 377 milyar dolar olduğunu ve bu yıl hedefin rahatlıkla karşılanıp aşılacağını ifade etti.

Makro göstergeler ve beklentiler

Bakan Bolat, enflasyonda 15 aydır süren aylık düşüş trendine dikkat çekti ve yıl sonunda %30'un altında bir enflasyon hedefine ulaşılacağına yönelik beklentisini paylaştı. İstihdamda son 20 yılın en düşük işsizlik oranının kaydedildiğini, finansal koşulların ve piyasalardaki istikrarın güçlendiğini söyledi.

Konuşmasında, ekonominin tüm aktörlerinin fedakarlık ve dayanışmasının bu iyileşmede rol oynadığını vurgulayan Bolat, sonbaharda ekonomik rahatlamanın ve finansman koşullarındaki iyileşmenin güçleneceğini, gelecek yılın daha iyi olacağını belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 4), Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda Sakarya Valisi Rahmi Doğan (sol 3), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz (sol 2), TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan (solda) da yer aldı.