Ömer Bolat: Denizli'de İhracatın Yıldızları — Sanayiyle %4,8 Büyüme

Ömer Bolat: Denizli'de "İhracatın Yıldızları" töreninde ekonomi mesajı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Denizli'de düzenlenen DENİB "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin zorluklara rağmen büyümeye devam ettiğini vurguladı.

İkinci çeyrek büyümesi ve sanayinin rolü

Bolat, yılın ikinci çeyreğinde %4,8 büyüme kaydedildiğini belirterek, bunun dinamosunun sanayi sektörü olduğunu ifade etti: sanayi sektörü ikinci çeyrekte %6,1 büyüdü. Bolat, bu temponun üçüncü ve dördüncü çeyrekte de sürmesini beklediklerini ve yıl sonu büyüme tahminini %3,5-4 aralığında açıkladı.

Kamu yatırımları ve sağlık altyapısı

Bakan, hükümetleri döneminde Denizli'ye adaletten eğitime, spordan sağlığa, çevre ve şehircilikten tarım ve ormancılığa kadar toplam 385 milyar lira tutarında kamu yatırımı yapıldığını söyledi. Yatırımların sürdüğünü belirterek, 1000 yataklı Denizli Şehir Hastanesi'nin 2027 içinde hizmete açılacağını kaydetti.

Esnafa mali destek ve kredi paketleri

Denizli'de esnafa bugüne kadar 8 milyar lira kredi desteği sağlandığını aktaran Bolat, 2025'in ilk 8 ayında 2 milyar 328 milyon lira, yüzde 25 maliyetli esnaf kredisi kullandırıldığını söyledi. Ayrıca, yarın sabahtan itibaren Denizli'ye 150 milyon liralık esnaf kredisi gönderileceğini açıkladı.

İhracat rakamları ve dış ticaret

Bolat, Türkiye'nin ihracattaki başarısına dikkat çekerek şu verileri paylaştı: mal ihracatı 36 milyar dolardan 269 milyar dolara, hizmet ihracatı 14 milyar dolardan 119 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret ve cari işlemler açığını makul seviyelere çekme çabalarının döviz dengeleri açısından önemli olduğunu vurguladı.

Para politikaları, Eximbank ve kredi maliyetleri

Merkez Bankası'nın politika faizini indirdiğine işaret eden Bolat, bunun ardından Eximbank'ta ihracat ve reeskont kredilerine indirimin yansıtıldığını belirtti: ihracat ve reeskont kredilerinin net maliyeti %25,5 seviyesine geriledi. Ayrıca ihracatçıların Merkez Bankası'nın günlük 150 milyon dolar limitini sonuna kadar kullandığını ve kısa sürede limit artışının gündemde olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanlığı bütçesi ve ihracat destekleri

Bolat, Ticaret Bakanlığı'nın 2026 Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçesi'nde artış sağlandığını, aldıkları bütçenin %60'ını ihracatçılara aktardıklarını belirtti. Geçen yıl 24 milyar, bu yıl 33 milyar olan ihracat desteklerinin önümüzdeki yıl 45 milyar lira hibe olarak sunulacağını açıkladı; bu artışın ihracata verilen önemi gösterdiğini söyledi.

390 milyar dolar hedefi ve kısa vadeli performans

Bakan, 2025 ihracat hedefinin 390 milyar dolar olduğunu, gelecek yıl ise 400 milyar doları aşabileceklerini ifade etti. Bu yılın ilk 8 ayında 7,4 milyar dolar ihracat artışı sağlandığını ve her ay ortalama 1 milyar dolar büyüme gerçekleştiğini aktardı. Hizmet ihracatında da 115'ten 119'a yükseliş kaydedildiğini belirtti ve turizm gelirlerinin yüksek olduğu Ağustos-Ekim döneminin hedeflere ulaşmayı kolaylaştıracağını söyledi.

Kapanış ve tören detayları

Konuşmasını, ekonominin özel sektörün dinamizmi sayesinde büyümeye devam ettiğini tekrarlayarak tamamlayan Bolat, "Yılı %3,5-4 arasında bir yerde tamamlayacağımıza inanıyorum." dedi. Programa Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve diğer ilgililer katıldı.

Merkezefendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Bakan Bolat ve beraberindekiler 2024 yılında kentte en çok ihracat yapan iş insanlarına plaket takdim etti. Ayrıca, Bolat'a DENİB Başkanı Memişoğlu tarafından "Yatağan Palası" hediye edildi.

