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Omnicom, Interpublic Group'u Satın Alarak Reklam Dünyasında Devrim Yaratacak

Omnicom, Interpublic Group'u satın alarak reklamcılık sektöründe dev bir birleşmeye imza attı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 19:49
Omnicom, Interpublic Group'u Satın Alarak Reklam Dünyasında Devrim Yaratacak

Omnicom ve Interpublic Group Birleşmesi

ABD merkezli medya, pazarlama ve kurumsal iletişim devi Omnicom, Interpublic Group ile gerçekleştirdiği anlaşma sonucunda dünyanın en büyük reklamcılık şirketine sahip olma yolunda önemli bir adım attı. İki şirketin yönetim kurulları tarafından oy birliğiyle onaylanan bu satın alma, sektörde büyük yankı uyandırdı.

Birleşmenin Detayları

Yapılan açıklamada, Omnicom'un Interpublic Group'un hisse karşılığı satın alacağı belirtildi. Birleşme gerçekleştikten sonra, Interpublic Group hissedarları, sahip oldukları her bir adet Interpublic hissesi karşılığında 0,344 Omnicom hissesi alacak. İşlemin sonuçlanmasının ardından, Omnicom hissedarları birleşen şirketin %60,6'sına, Interpublic Group hissedarları ise %39,4'üne sahip olacak.

Finansal Etkiler ve Beklentiler

Açıklamada, bu birleşmenin yıllık 750 milyon dolar tasarruf sağlaması beklendiği ifade edildi. ABD basınında yer alan haberlere göre, Omnicom'un son kapanış fiyatı olan 103,4 dolar dikkate alındığında, anlaşmanın değeri borçlar hariç 13,3 milyar dolar olarak hesaplandı. Ayrıca, bu birleşmenin 2023 yılı kazançlarına göre 25 milyar doların üzerinde yıllık toplam gelire sahip bir şirket oluşturacağı öngörülüyor.

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