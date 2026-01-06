OMSAN ve Shell & Turcas ortaklığı büyüyor: Akaryakıt ve LPG taşımacılığında kapasite 80 araca çıktı

Türkiye enerji lojistiğinin önde gelen şirketlerinden OMSAN Lojistik, akaryakıt ve LPG taşımacılığında Shell & Turcas ile imzaladığı yeni anlaşmayla iş ortaklığını genişletti. Mayıs ayında tamamlanan ihale döneminde başlayan süreç, kısa sürede ölçek atladı.

Anlaşmanın detayları

Mayıs ayında tamamlanan ihale döneminde 27 araçla başlayan hizmet, yapılan yatırımlar sonucunda 80 araca yükseltildi. Bu artış, OMSAN'ın sektör içindeki gücünü ve kapasitesini belirgin şekilde artırdı.

Operasyonel kapasite ve pazar payı

Şirket enerji taşımacılığı operasyonlarını 300 özel donanımlı araç, 500’e yakın profesyonel sürücü ve 60 kişilik uzman operasyon ekibi ile 7/24 yürütüyor. OMSAN, Türkiye’de LPG taşımacılığının yüzde 8’ini, akaryakıt taşımacılığının da yaklaşık yüzde 5’ini üstleniyor.

Türkiye’de 20 milyar TL’lik enerji lojistiği pazarı içinde etkin rol oynayan şirket, enerji taşımacılığı operasyonlarıyla 1.5 milyar TL’nin üzerinde ciro gerçekleştiriyor.

Genel Müdürün değerlendirmesi

Genel Müdür Ahmet Tansık, firmalarının enerji sektöründe güveni temsil ettiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Türkiye’nin enerji akışında kritik bir rol oynuyoruz. Güvenlik, hız, çeviklik ve kalite standartlarımızla hem müşterilerimize hem de ülkemize değer katıyoruz. Şirketimize duyulan güven her geçen gün artıyor. Bu güven bize iş ve müşteri olarak dönüyor. Türkiye’nin enerjisini sürdürülebilir bir çerçevede emniyetle taşıyoruz."

GENEL MÜDÜR AHMET TANSIK