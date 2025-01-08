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Onaylanmış Kuruluş ve Teknik Servis Şartları Belirlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, onaylanmış kuruluş ve teknik servisler için yeni başvuru şartlarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 09:51
Onaylanmış Kuruluş ve Teknik Servis Şartları Belirlendi

Yeni Düzenlemeler Resmi Gazete'de Yayınlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, onaylanmış kuruluşlar ve teknik servisler için gereken başvuru şartlarını belirledi. Bakanlık tarafından hazırlanan "Onaylanmış Kuruluşlar ve Teknik Servisler Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenleme ile kuruluşların başvurularının incelenmesi, görevlendirilmesi, izlenmesi ve denetlenmesine dair usul ve esaslar netlik kazandı.

Başvuru Süreci ve Gereklilikler

Bakanlık, başvuruda bulunan kuruluşlardan gerekli bilgi ve belgeleri talep edecek. Eğer başvuruda eksik veya hatalı belgeler saptanırsa, bu kuruluşlara düzeltme yapmaları için 20 iş günü süre tanınacak. Belirtilen süre içerisinde eksiklikler giderilmezse başvuru, en az 6 ay süreyle değerlendirmeye alınmayacak şekilde iade edilecek.

Akreditasyon ve Görevlendirme Süreci

Kuruluşların, başvuruya esas teknik düzenleme kapsamında Türk Akreditasyon Kurumuna akredite olmaları gerekecek. Görevlendirme kararı, ülke sanayisinin ihtiyaçları, uygunluk değerlendirmesi, kuruluşun teknik ve idari altyapısı gibi birçok faktör dikkate alınarak Bakanlık tarafından verilecek.

Performance İzleme ve Denetimler

Kuruluşların performansı, belirli dönemlerde Bakanlık tarafından izlenecek ve sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak. İncelemelerde tespit edilen eksikliklerin yılda en az bir kez denetleneceği ve düzeltme yapılmadığı takdirde faaliyetlerin durdurulacağı belirtildi. Eğer eksiklikler 20 iş günü içinde tamamlanmazsa, kuruluşun görevlendirmesi iptal edilecek.

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