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ÖNSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı Ekrem Kap'a Emanet

ÖNSİAD'ın yeni başkanı Ekrem Kap, hedeflerini ve projelerini açıkladı, meslek okullarına ve AR-GE'ye vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 13:40
ÖNSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı Ekrem Kap'a Emanet

ÖNSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı Ekrem Kap'a Emanet

Önder Sanayici İşadamları Derneği (ÖNSİAD) 5. Olağan Kongresi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Kongrede gerçekleştirilen seçim sonucunda Ekrem Kap, ÖNSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi.

Ekrem Kap'ın Vizyonu ve Amaçları

Yeni başkan Ekrem Kap, kongrede yaptığı konuşmada derneğin üç yıllık hedeflerini ve projelerini açıkladı. Kap, "81 ildeki yapılanmamızı tamamlayıp dünyanın bizim için stratejik olarak gördüğümüz 15 ülkesinde de temsilcilik kurmayı hedefliyoruz" dedi. Ayrıca, sektördeki nitelikli eleman eksikliğine dikkat çekerek, ÖNSİAD Meslek Lisesi kurmayı planladıklarını belirtti.

Felsefe ve Kurumsallaşma Üzerine

Kap, yöneticilerin felsefeye sahip olmalarının önemine vurgu yaparak, "Öyle bir felsefe oluşturmalıyız ki nereye gidersek gidelim peşimizden gelsin. Bu felsefeyi en iyisi olacağız, en iyisini yapacağız, en iyi yerde olacağız şeklinde üç başlık altında topladık" ifadelerini kullandı.

Üyelik Hedefleri ve Stratejiler

Ekrem Kap, derneğe üç yıl içinde 3 bin yeni üye kazandırmayı, şirket birleşmelerini desteklemeyi ve AR-GE yatırımlarını teşvik etmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi. "Sermayeyi böldürtmeyeceğiz" diyerek, şirket bölünmelerinin önlenmesine katkı sağlamak için çalışacaklarını belirtti. Kap, "Bina değil bilgiye yatırım yapılmalı" şeklinde bir vizyon sundu.

Önder Sanayici İşadamları Derneği (ÖNSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ekrem Kap...

Önder Sanayici İşadamları Derneği (ÖNSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ekrem Kap seçildi.

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