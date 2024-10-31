OpenAI ChatGPT'de Yeni Arama Özelliği: SearchGPT

OpenAI'dan ChatGPT İçin Yeni Arama Özelliği

OpenAI, yapay zeka destekli sohbet robotu ChatGPT'de, "SearchGPT" adını verdiği yeni bir arama motoru özelliğini tanıttı. Yapılan resmi açıklamaya göre, bu güncelleme ile ChatGPT, web üzerinde daha etkili bir şekilde arama yapma yeteneğine sahip olacak.

Web'de Arama İmkanı

Açıklamada, kullanıcıların daha önceki sürümlerde hızlı yanıt almak için harici bir arama motoruna yönelmek zorunda oldukları ifade edildi. Ancak artık, ilgili bağlantılarla birlikte yanıtların doğrudan ChatGPT üzerinden alınabileceği belirtildi. Kullanıcılar, istedikleri bilgilere ulaşmak için iki seçenekten birini tercih edebilecek: ChatGPT ile otomatik arama yapmak veya arama simgesine tıklayarak manuel arama gerçekleştirmek.

Kullanım Alanları ve Erişim

SearchGPT, hem chatgpt.com adresinde hem de masaüstü ve mobil uygulamalarında kullanılabilir olacak. OpenAI, tüm ChatGPT Plus ve Team kullanıcıları ile SearchGPT bekleme listesi kullanıcılarının bu yeni özelliğe erişebileceğini duyurdu. Ayrıca, gelecek aylarda ücretsiz sürüm kullanıcıları için de arama fonksiyonunun aktif hale getirileceği bildirildi.

Gelişmiş Bilgi Paylaşımı

Açıklamada, hava durumu, borsa, spor, haberler ve haritalar gibi farklı kategoriler için güncel bilgi ve görseller sunmak amacıyla haber ve veri sağlayıcılarıyla stratejik ortaklıklar kurulduğu belirtildi. Bu sayede, yapılan sohbetlerin kaynaklara bağlantılar içereceği vurgulandı.