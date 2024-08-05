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Ordu'da Fındık Hasadı Resmen Başladı

Ordu'da fındık hasadı protokol üyeleriyle birlikte başladı. Başkan Güler, fındığın önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 13:53
Ordu'da Fındık Hasadı Resmen Başladı

Ordu'da Fındık Hasadı Başladı

Ordu'da Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü tarafından alınan kararla, sahil kesimlerinde fındık hasadına resmi olarak başlandı. Bugün düzenlenen etkinlikte, protokol üyeleri üreticilerle birlikte fındık topladı.

Başkan Güler'den Fındık Mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, düzenlenen fındık hasat programında gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezonun hayırlı olmasını diledi. Güler, “Allah'a şükürler olsun ki tekrar fındık sezonuna kavuştuk. İlk hasadımızın mutluluğunu yaşıyoruz. Fındık bizim için son derece önemli.” dedi.

Etkili Stratejiler ve Hedefler

Güler, fındığın hem Türkiye'de hem de dünya pazarında değer bulması için önemli adımlar atıldığını belirtti. “Arazilerin fındık kanununa uygun olarak düzenlenmesi ve pazarın serbestleşmesi en önemli hedeflerimiz arasında,” diye ekledi.

Ekonomik Katkılar ve Üretim Süreci

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu'daki tarım arazilerinin yüzde 87'sinin fındık alanı olduğunu belirterek, “Fındık ekonomimizin can damarı, ilimizin yeşil altını.” şeklinde konuştu. Ayrıca Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'nun Türkiye'deki fındık üretiminin yaklaşık üçte birini sağladığını vurguladı.

İhracat ve Hasat Dikkatleri

Soydan, fındığın ülkemize 2 milyar dolar döviz kazandırdığını ve fındığın yüzde 85'inin ihracatının yapıldığını belirtti. Ayrıca hasat tarihlerine uymanın önemine değinerek, “Erken hasat, su kaybı ve randıman kaybına yol açabiliyor.” dedi.

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