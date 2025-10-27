Orhan Aydın: Özbekistan Toplantısıyla Türk Cumhuriyetlerinde Ticarete Dikkat Çekeceğiz

ASKON Başkanı Orhan Aydın, Özbekistan toplantısında Türk cumhuriyetlerinde ekonomiye dikkat çekmeyi, ticareti artırmayı ve yerel para kullanımını teşvik etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 15:04
ASKON 13. Dönem 2. Başkanlar Toplantısı değerlendirmesi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Özbekistan'da gerçekleştirilen ASKON'un 13. Dönem 2. Başkanlar Toplantısı sonrası izlenimlerini paylaştı. Aydın, Anadolu'dan Türkistan coğrafyasına uzanan "gönül köprüsü"nün önemine vurgu yaptı ve bu toplantıların amacını açıkladı.

ASKON'dan yapılan açıklamaya göre, Aydın toplantıları ata yurdunda, Türk cumhuriyetlerinde gerçekleştirmenin bir nedeninin buradaki ekonomiye ve ticarete dikkat çekmek olduğunu belirtti. Bu bağlamda, kültürel yakınlıkların ticari ilişkilerde harekete dönüştürülmesine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Aydın, Avrupa Birliği ülkelerinin kendi aralarındaki ticaret hacminin %65 civarında olduğunu, bununla karşılaştırıldığında Türk Devletleri Teşkilatı'nı oluşturan ülkelerin kendi aralarındaki ticaret hacminin genel ticaret içindeki payının %5'in altında kaldığını söyledi. Bu farklılığın giderilmesi için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda öne çıkan açıklamada Aydın şu ifadeleri kullandı: "Bu toplantılarımızı ata yurdunda, Türk cumhuriyetlerinde yapmamızın nedenlerinden biri de buradaki ekonomiye ve ticarete biraz daha dikkati çekmek. Anadolu'dan Türkistan coğrafyasına uzanan gönül köprüsü şu an çok kıymetli. Ben önümüzdeki bu süreçte bu gönül köprüsü mottosunu çok önemsiyorum. Çünkü bakıldığında dinimiz bir, dilimiz bir, ırkımız bir, sadece devletlerimiz farklı, liderlerimiz farklı. Aynı konular üzerinde mutlu olup, aynı konular üzerinde üzülebiliyoruz. Aynı damak tadına sahip yemeklerden faydalanabiliyoruz. O kadar ortak yönümüz varken bizim hala Türk cumhuriyetlerinin maalesef toplam ticareti yüzde 5'in altında."

Aydın, rakamsal olarak da durumun düzeltilmesi gerektiğine dikkat çekti; geçen yıl Türk devletlerinin toplam hasılasının 2,1 trilyon doları aştığını, fakat Türkiye ile diğer Türk devletleri arasındaki toplam dış ticaret hacminin yalnızca yaklaşık 25 milyar dolar civarında gerçekleştiğini belirtti.

Son olarak Aydın, Türk devletleri arasındaki ticaret hacmini artırmak için Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi'nde yer alan uygulamaların hızla hayata geçirilmesi gerektiğini; bunun başında da yabancı paraların kullanımının azaltılarak yerel para birimlerinde ticaretin artırılması önerisinin geldiğini vurguladı.

