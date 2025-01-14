Orman Genel Müdürü Karacabey, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında Yer Aldı

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 12:47
Orman Genel Müdürü Karacabey, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında Yer Aldı

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu etkinlik, her yıl kendi alanında en iyi fotoğrafların seçilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Karacabey, oylama sürecinin önemine vurgu yaparak, fotoğrafçılığın doğanın ve ormanların korunmasında nasıl bir rol oynadığını dile getirdi. Düzenlenen oylamada, geçmiş yılın en dikkate değer kareleri, halk oylaması ile belirlenecek.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara...

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara...

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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