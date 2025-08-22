Orman Kanunu Yönetmelik Değişikliği Madencileri Memnun Etti — Hasan Yücel

AMD: Yönetmelik Değişikliği Madenciliğe Uygun, Sürdürülebilir Bir Çerçeve Sunuyor

Altın Madencileri Derneği (AMD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel, orman kanununun uygulanması hakkında yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yücel, yapılan değişikliğin madenciliğin doğasına daha uygun, sürdürülebilir ve uygulanabilir bir çerçeve sunduğunu belirtti.

Yücel, değişiklikle ilgili değerlendirmesinde, geçmişte sektörü zorlayan düzenlemelerin yeni yönetmelikle kısmen giderildiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin maden potansiyelini ekonomiye kazandırırken çevreyi de koruyabileceğimiz bir denge mümkündür. Yapılan bu düzenlemeyi sektörümüz adına memnuniyetle karşılıyor, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Başkan Yücel ayrıca, "Bugün ise yapılan düzenleme, madenciliğin doğasına daha uygun, sürdürülebilir ve uygulanabilir bir çerçeve sunmaktadır. Bu adım yalnızca sektörümüz için değil, Türkiye'nin cari açığını azaltma, kritik madenlerde dışa bağımlılığı kırma ve milli enerji-maden politikalarını güçlendirme hedefleri açısından da büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik ve Rehabilitasyon Vurgusu

Yücel, rezervin devam ettiği sahalarda üretimin sürdürülmesine imkan tanıyan düzenlemelerin madencilikte sürdürülebilirlik ve çevre hassasiyetlerini aynı potada buluşturan kritik bir dengeyi temsil ettiğini belirtti. "Bu yaklaşım sayesinde bir yandan rehabilitasyon süreçleri güvence altına alınmakta ve doğaya verilen etkiler telafi edilmekte, diğer yandan da ülkemizin stratejik madenleri atıl bırakılmadan ekonomiye kazandırılmaktadır." dedi.

Yücel, üretimi fiilen durma noktasına getirecek aşırı kısıtlamaların cari açığı büyüteceğini ve kritik madenlerdeki bağımsızlık hedeflerini zedeleyeceğini belirterek, "Çevreyi korumak kadar üretimi sürdürülebilir kılmak da zorunluluktur. Bizim yaklaşımımız, ormana en az düzeyde müdahale etmek, ortaya çıkan etkileri ise bilimsel rehabilitasyon yöntemleriyle ortadan kaldırmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AMD Başkanı, bundan sonraki düzenlemelerin sektörle istişare içinde şekillendirilmesini son derece faydalı bulduklarını ifade ederek, madenciliğin çevreye duyarlı, bilimsel ve sürdürülebilir şekilde yapılabileceğine inandıklarını belirtti. Yücel, emeği geçenlere teşekkür ederek, "ortak akıl ve işbirliğiyle yolumuza devam edeceğimizi" vurguladı.

Yönetmelik Değişikliğinin Detayları

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Orman Kanunu'nun 16. Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunun 16'ncı maddesi, devlet ormanları içinde maden aranması ve işletilmesine ilişkin hükümleri kapsıyor. Yapılan değişiklikle, maden arama ve işletme izinleri, Bakanlıkça ruhsat/rödovans süresi dikkate alınarak uygun görülenlere verilecek. Süre uzatım başvuruları, e-Devlet yanında fiziksel olarak da yapılabilecek.

Ayrıca izin sahipleri, bir önceki yıl sonuna kadar yapılan madencilik faaliyeti alandaki rehabilite ve toprak dolgu işlemlerinin safahatı konusundaki teknik raporu her yıl haziran ayının sonuna kadar verecek.