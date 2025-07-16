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Orman Mühendisleri Odası'ndan Yangın Farkındalığı Çağrısı

Hasan Türkyılmaz, orman yangınlarının %90'ının insan kaynaklı olduğunu vurgulayarak toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 14:04
Orman Mühendisleri Odası'ndan Yangın Farkındalığı Çağrısı

Orman Mühendisleri Odası Yangın Farkındalığını Artırmayı Hedefliyor

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, orman yangınlarının %90'ının insan kaynaklı olduğunu vurgulayarak toplumsal farkındalığın artırılması için acil projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Artan Yangın Sayısı Endişe Verici

Basın toplantısında konuşan Türkyılmaz, yangın sezonunun başlangıcında yangın sayısında ve alan büyüklüğünde kayda değer bir artış yaşandığına dikkat çekerek, son yıllarda iklim değişikliğinin etkilerinin daha belirgin hale geldiğini belirtti. Türkiye'nin, iklim değişikliğinin en şiddetli yaşandığı bölgelerden biri olduğunun altını çizen Türkyılmaz, son meteorolojik verilerin mevsim normallerinin üzerindeyken, değişen iklim koşullarının ormanların yangına karşı daha savunmasız hale getirdiğini vurguladı.

İnsan Kaynakları ve Müdahale Kapasitesi

Yangınların büyük kısmının insan faaliyetleri sonucunda ortaya çıktığını belirten Türkyılmaz, ormanların çevresindeki tarım alanları ve yerleşimlerin yangın riskini artırdığını kaydetti. Türkiye'deki yangınların yalnızca %10'unun doğal nedenlerle oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda, toplumsal farkındalığın artırılması için ciddi adımlar atılması şarttır.

Hava Filosunun Rolü

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) sahip olduğu helikopter ve uçaklarla ilgili açıklama yapan Türkyılmaz, Türkiye'nin en güçlü hava filosuna sahip olduğunu ifade etti. Ancak yangınların sadece hava araçlarıyla değil, kara ekiplerinin özverili çabalarıyla söndürüldüğünün altını çizdi. Yangın büyümeden etkili müdahale yapılması gerektiğini vurgulayan Türkyılmaz, hava filosunun yangının ilerleyişini yavaşlattığını ancak müdahalede etkili olabilmek için insan kaynağına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Yangınla Mücadelede Doğru Strateji

Yangın alanlarının tespit edildiğini ve bu bölgelerde kesme işlemleri yapılarak yangınların durdurulduğunu anlatan Türkyılmaz, insan kaynağının güçlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti. Yangın sezonunda, OGM'nin daha etkili olması için vardiyalı çalışma sistemine geçilmesi gerekliliğine işaret eden Türkyılmaz, orman çalışanlarının sosyal ve ekonomik haklarının yeterince gündeme gelmediğini kaydetti.

Kamuoyuna İhtiyaç Duyuluyor

Hasan Türkyılmaz, yangınla mücadelede devletin desteklemesi ve bu süreçlerin kamuoyuna daha iyi yansıtılması gerektiğini ifade etti. Orman Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarının kamuoyuna yeterince duyurulmaması, orman yangınları ve bu süreçte yaşanan zorluklar hakkında bilgi eksikliğine yol açmakta.

Sonuç Olarak

Yangınların %90'ının insan kaynaklı olduğu gerçeğiyle hareket eden Türkyılmaz, toplumsal farkındalığı artırmanın önemini bir kez daha vurgulayarak, OGM'nin gereken insan gücüne kavuşması ve etkin bir müdahale yapabilmesi için gereken adımların atılmasını talep etti.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan...

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, Orman Mühendisleri Odası'nda düzenlenen basın toplantısında konuşma yaptı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan...

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, Orman Mühendisleri Odası'nda düzenlenen basın toplantısında konuşma yaptı.

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