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Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçiyor

Somali'deki başarılı görevini tamamlayan Oruç Reis, İstanbul Boğazı'ndan dönüş yolculuğuna başladı.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 09:52
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçiyor

Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamlayan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçişine başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Oruç Reis'in İstanbul Boğazı'ndaki geçişi saat 08.00 itibarıyla başladı.

Geçen yıl 4 Ekim'de Filyos Limanı'ndan yola çıkan Oruç Reis, Somali’de 234 gün süren görevini başarıyla tamamladı. Somali'nin 3 ayrı deniz blokunda 4.464 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplayan geminin görevi 6 Haziran'da sona erdi. 9 ay sonra Mavi Vatan'a dönen gemi, Mogadişu Limanı'nda düzenlenen uğurlama töreninin ardından 15 Haziran'da yurda dönmek üzere harekete geçti.

Oruç Reis, Süveyş Kanalı'nı geçerek Akdeniz’e ulaştı ve dün Çanakkale Boğazı'nı geçti. Boğaz geçişlerinin ardından, yarın Filyos Limanı'na demirlemesi öngörülüyor. Oruç Reis'in dönüş yolculuğuna, Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi’nin yanı sıra donanmadan TCG Giresun ve TCG Göksu fırkateynleri ile Askeri Lojistik Destek Gemisi TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi de eşlik eti.

Yaklaşık 9 aylık görevinin ardından Filyos'a yanaşacak olan Oruç Reis, burada bakım ve onarımdan geçecek. Gerekli çalışmaların yapılmasının ardından, gemi yeni görevine hazır hale getirilecek.

Yerli ve milli imkanlarla 2017'de inşa edilen Oruç Reis, doğal kaynakların aranması ve kıta sahanlığı ile yer kabuğu araştırmalarında kullanılabilecek kabiliyetlere sahiptir. Ayrıca, 87 metre uzunluk, 23 metre genişlik ve 34 metre yüksekliğe sahip olan Oruç Reis, deniz altında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini iki ve üç boyutlu sismik araştırmalarla gerçekleştirebiliyor.

Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamladıktan sonra Mavi Vatan'a...

Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamladıktan sonra Mavi Vatan'a dönen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçişine başladı.

Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamladıktan sonra Mavi Vatan'a...

Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamladıktan sonra Mavi Vatan'a dönen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçişine başladı.

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Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçiyor

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