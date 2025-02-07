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Oruç Reis, Somali Denizi'nde Sismik Çalışmalarını Yüzde 50 Tamamladı

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis'in Somali'deki sismik çalışmalarını yüzde 50 tamamladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 14:38
Oruç Reis, Somali Denizi'nde Sismik Çalışmalarını Yüzde 50 Tamamladı

Oruç Reis, Somali Denizi'nde Sismik Çalışmalarını Yüzde 50 Tamamladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin, Somali denizlerindeki sismik çalışmalarının yüzde 50'sini tamamladığını duyurdu. Bakan Bayraktar, bu bilgiyi kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Bayraktar, Somali'nin yeni Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed ile İstanbul'da bir araya geldi. Bu görüşmede yürütülen sismik çalışmalar ve gelecekteki işbirlikleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Yeni İşbirlikleri İçin Adımlar Atılıyor

Oruç Reis gemisinin Somali denizlerindeki sismik faaliyetlerinin önemli bir aşamaya geldiğini vurgulayan Bayraktar, "Sayın Bakan ile arama çalışmalarının bundan sonraki sürecini ve kara sahalarında da geliştirebileceğimiz yeni işbirliklerini değerlendirdik. Ayrıca madencilik alanında da yeni bir işbirliği süreci başlatma kararı aldık" dedi.

Bayraktar, enerji ve madencilik alanındaki işbirliklerini ülkeler arasındaki yakın ve samimi ilişkilere yakışacak bir seviyeye ulaştırmak için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), Somali’nin yeni Petrol ve Maden...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), Somali’nin yeni Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed (solda) ile İstanbul’da bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), Somali’nin yeni Petrol ve Maden...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), Somali’nin yeni Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed (solda) ile İstanbul’da bir araya geldi.

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