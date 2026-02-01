Osmaneli'ne 11,4 Milyon TL’lik Yüzde 100 Hibe — IPARD III ile Kırsal Kalkınma Desteği

IPARD III kapsamında Osmaneli'ne 11,4 milyon TL’lik yüzde 100 hibe sağlandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, IPARD III Programı 6. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında toplam 11 milyon 450 bin TL bütçeli, yüzde 100 hibe destekli proje için sözleşme imzalandı.

Sözleşme ve uygulanacak tedbir

Sözleşme, LEADER Yaklaşımı Tedbiri doğrultusunda Osmaneli Yerel Eylem Grubu Derneği ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bilecik Ofisi arasında imzalandı. Proje 5 yıl süreyle uygulanacak ve ilçenin kırsal kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Hedefler ve beklentiler

Projenin amaçları arasında Osmaneli’nin kırsal kalkınmasına katkı sağlamak, yerel potansiyeli harekete geçirmek ve sürdürülebilir yerel projelerin hayata geçirilmesini desteklemek yer alıyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Osmaneli’mizin yerel kalkınmasını güçlendirecek, üretimi ve iş birliğini artıracak bu önemli destek ilçemize hayırlı olsun. Emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor, bu sürecin Osmaneli için güçlü bir kalkınma hamlesi olacağına inanıyorum. Osmaneli Belediyesi olarak ilçemizin geleceğine değer katan tüm proje ve desteklerin takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

