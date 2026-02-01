Osmaneli'ne 11,4 Milyon TL’lik Yüzde 100 Hibe — IPARD III ile Kırsal Kalkınma Desteği

IPARD III 6. Başvuru Çağrısı kapsamında Osmaneli'ne 11,4 milyon TL tutarında, yüzde 100 hibe destekli 5 yıllık proje için sözleşme imzalandı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 17:50
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 17:50
Osmaneli'ne 11,4 Milyon TL’lik Yüzde 100 Hibe — IPARD III ile Kırsal Kalkınma Desteği

IPARD III kapsamında Osmaneli'ne 11,4 milyon TL’lik yüzde 100 hibe sağlandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, IPARD III Programı 6. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında toplam 11 milyon 450 bin TL bütçeli, yüzde 100 hibe destekli proje için sözleşme imzalandı.

Sözleşme ve uygulanacak tedbir

Sözleşme, LEADER Yaklaşımı Tedbiri doğrultusunda Osmaneli Yerel Eylem Grubu Derneği ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bilecik Ofisi arasında imzalandı. Proje 5 yıl süreyle uygulanacak ve ilçenin kırsal kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Hedefler ve beklentiler

Projenin amaçları arasında Osmaneli’nin kırsal kalkınmasına katkı sağlamak, yerel potansiyeli harekete geçirmek ve sürdürülebilir yerel projelerin hayata geçirilmesini desteklemek yer alıyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Osmaneli’mizin yerel kalkınmasını güçlendirecek, üretimi ve iş birliğini artıracak bu önemli destek ilçemize hayırlı olsun. Emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor, bu sürecin Osmaneli için güçlü bir kalkınma hamlesi olacağına inanıyorum. Osmaneli Belediyesi olarak ilçemizin geleceğine değer katan tüm proje ve desteklerin takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

BİLECİK'İN OSMANELİ İLÇESİNDE 11,4 MİLYON TL'LİK YÜZDE 100 HİBE DESTEK, IPARD III PROGRAMI...

BİLECİK'İN OSMANELİ İLÇESİNDE 11,4 MİLYON TL'LİK YÜZDE 100 HİBE DESTEK, IPARD III PROGRAMI KAPSAMINDA SAĞLANDI.

BİLECİK'İN OSMANELİ İLÇESİNDE 11,4 MİLYON TL'LİK YÜZDE 100 HİBE DESTEK, IPARD III PROGRAMI...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaşehir Belediyesi'nden 2026'da enflasyona ek %5 zam: Maaşlar yükseldi
2
Bursa Büyükşehir mazot desteğini 5 bin liraya yükseltti
3
CANiK Las Vegas'ta PRIME RADIAN'ı Tanıttı: SHOT Show 2026 ve 500 Bin Hedefi
4
Osmaneli'ne 11,4 Milyon TL’lik Yüzde 100 Hibe — IPARD III ile Kırsal Kalkınma Desteği
5
Bulgaristan'da Leva Sona Erdi: Euro Tek Yasal Para Birimi
6
Migros, 7 bin 875 Dağıtım Merkezi Çalışanını Kadroya Aldı — Tez-Koop-İş ile Toplu İş Sözleşmesi
7
TEKNOSAB Lojistik Teknopark GSYF Bir Yılda TL Bazında %126 Değer Kazandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları