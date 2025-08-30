Osmangazi Köprüsü'nden 64 m ve üzeri hava çekimi olan gemilere geçiş yasağı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik kapsamında Osmangazi Köprüsü ile ilgili düzenleme yapıldı. Buna göre, köprünün altından hava çekimi 64 metre ve daha fazla olan gemi ve deniz araçlarının geçişi yasaklanmıştır.

Hava çekimi 60 ve 64 metre arasında olan gemi ve deniz araçlarının köprü altından geçişlerine ilişkin usul ve esaslar ise idare tarafından belirlenecektir.

Demirleme ve bildirim esasları

Yönetmelik, limana uğramadan belirli hallerde gemi ve deniz araçlarının limanda belirlenen sahalara demirleyebilmesine de imkân tanıyor. Bu haller arasında sefer talimatı bekleme, arıza sonucu yedek parça veya teknisyen temini, kötü hava koşullarından dolayı sığınma, personel değişimi ve liman başkanlığınca kabul edilen mazeretli haller bulunuyor.

Bu durumlarda gemi ve deniz araçları, önceden liman başkanlığına veya geminin bulunduğu yerde varsa Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine veya kılavuzluk teşkilatına telsizle bilgi vererek demirleme ordinosu almadan demirleyebilecek. Bu gemilerden alınacak ücretler ilgili mevzuat hükümlerine göre ve belirtilen süreler gözetilerek tahsil edilecektir.

Diğer düzenlemeler

Değişiklikle ayrıca yönetmeliğin Kocaeli Bölge Liman Başkanlığına özel hükümleri yeniden düzenlendi ve bazı liman başkanlıklarının saha koordinatları güncellendi.

Yönetmelik hükümleri yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir.