Osmaniye TSO Heyeti Elazığ TSO Başkanı İdris Alan’ı Ziyaret Etti

Osmaniye TSO Başkanı Devrim Murat Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan ile bir araya gelerek ticari iş birliği ve ortak projeleri görüştü.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 17:24
Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan’ı ziyaret etti.

Görüşmenin amacı

İki şehir arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi hedefiyle gerçekleşen buluşmada, taraflar ortak projeler ve iş birliği fırsatlarını ele aldı. Toplantıda, Elazığ ve Osmaniye arasında sürdürülebilir bir ticaret köprüsü kurulmasına yönelik adımlar değerlendirildi.

Başkan Alan'ın değerlendirmesi

Çok kıymetli Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Devrim Aksoy beyefendi ve değerli yönetim kurulu üyelerini odamızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Osmaniye bizim kardeş şehrimiz. Yönetimlerinde Elazığlı hemşerimizin bulunması da ayrıca bizi mutlu etti. Bugün Elazığ ile Osmaniye arasında nasıl ticari iş birliği yapabiliriz, nasıl bir ticaret köprüsü kurabiliriz, bunları konuştuk. İnşallah her iki ilimiz için de güzel gelişmeler olacak. başkanımıza ve heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum

Ziyaret, iki oda başkanının karşılıklı iş birliği ve ortak projelerle iki şehrin ekonomik potansiyelini güçlendirme temennisiyle son buldu.

