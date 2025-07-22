Otokar, IDEF 2025'te 10 Aracıyla Savunma Sanayisine Damga Vurdu

Otokar, IDEF 2025'e 10 Aracıyla Katıldı

Koç Topluluğu'na bağlı Otokar, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF 2025) 10 aracıyla katıldı. Otokar, geniş ürün yelpazesi ve uluslararası başarılarıyla Türk savunma sanayisinin gücünü bir kez daha sergiledi.

Otokar Genel Müdürü Aykut Özüner’den Açıklamalar

İlk kez tanıtılan COBRA II 4x4 zırhlı aracı ve Türkiye’de ilk defa sergilenen 120 mm kuleli TULPAR Paletli Zırhlı Muharebe Aracı'nın yanı sıra, Otokar’ın ARMA ailesinden 3 farklı araç da ASELSAN standında yer alacak. Otokar Genel Müdürü Aykut Özüner, şirketin 33 binden fazla askeri aracının 40'tan fazla ülkede aktif olarak görev yaptığını belirterek, "Artık sadece ürün değil, teknoloji de ihraç ediyoruz" dedi.

COBRA II ve ARMA'nın Yenilikleri

IDEF 2025'te iki varyantıyla sergilenen COBRA II, yüksek koruma seviyesi ve geniş iç hacmiyle dikkat çekiyor. Modüler yapısı sayesinde farklı görevler için kullanılabilen COBRA II, Romanya siparişi ile uluslararası arenada başarısını bir kez daha kanıtladı.

Otokar’ın çok tekerlekli modüler zırhlı aracı ARMA ise, farklı varyant ve donanımlarla fuarda yer alıyor. ARMA 6x6 ve 8x8 modellerinin yanı sıra, amfibi opsiyonları ve çeşitli silah entegrasyon seçenekleri ile dikkat çekiyor.

ARMA II ve TULPAR’ın Özellikleri

Otokar’ın yeni ARMA II modeli, yüksek balistik ve mayın korumasıyla öne çıkıyor. 120 mm kalibreye kadar ağır silah sistemlerini entegre edebilen ARMA II, IDEF 2025'te John Cockerill 105 mm Kule ile sergilenecek.

TULPAR Modüler Zırhlı Paletli Aracı ise, yüksek ateş gücü ve bekası ile fuarın önemli bir parçası. 30 mm MIZRAK Kule ve Leonardo HITFACT MkII 120 mm Kule ile donatılan TULPAR, IDEF 2025’te iki farklı konfigürasyonla ziyaretçilerin ilgisini çekecek.

Otokar’ın sergilediği platformlar, yenilikçi yaklaşım ve yetkinliğin birer göstergesi olarak, uluslararası başarılarının devam edeceğinin teminatını sunuyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor. Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF 2025) 10 aracıyla katıldı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor. Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF 2025) 10 aracıyla katıldı.